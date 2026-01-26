Andi Moisescu, fericit după divorț. Prezentatorul TV, ieșire spectaculoasă în club

Andi Moisescu pare să se bucure din plin de viața de burlac, după divorțul de Olivia Steer. Juratul de la ‘Românii au talent’, tată a doi băieți, a fost surprins weekendul trecut într-un club din București, unde s-a simțit extrem de bine și a împărtășit momentele cu fanii săi pe Instagram, afișând o energie și o voie bună vizibilă.

Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat în secret anul trecut, după o căsnicie de 22 de ani. Prezentatorul ar fi părăsit domiciliul conjugal, iar cei doi copii ai cuplului ar fi rămas în grija mamei.

De când este un bărbat liber, Moisescu a fost văzut la munte, pe pârtie, la mare, la festivaluri și la diverse evenimente publice. Weekendul trecut, juratul de la „Românii au talent” a mers într-un club din București, unde s-a simțit bine și a postat imagini pe contul personal de Instagram.

De ani buni, Andi Moisescu este jurat la emisiunea „Românii au talent”. Surse din Pro TV au dezvăluit că jurații încasează sume între 100.000 și 150.000 de euro pe sezon, în funcție de experiența fiecărei vedete.

Fostul soț al Oliviei Steer moderează, de asemenea, emisiunile „Apropo TV” și „Pe Bune?!”. Surse apropiate prezentatorului au precizat că veniturile sale din aceste producții TV ar fi de aproximativ 10.000 de euro pe lună, sumă care include și bonusuri de imagine.

Moisescu nu activează doar în televiziune, ci are și afaceri proprii. Compania sa, Art Communication, se ocupă cu producția cinematografică, video și de programe TV, iar datele fiscale recente indică o cifră de afaceri de peste 1 milion de lei pe an. Prezentatorul deține 90% din firmă, iar fratele său, Tudor Cristian, restul de 10%.

La aceste venituri se adaugă cele din campanii de publicitate, care aduc între 30.000 și 70.000 de euro. De asemenea, pe canalul său de YouTube, cu peste 270.000 de abonați, Moisescu prezintă podcasturi și materiale video ce generează venituri din sponsorizări estimate la câteva mii de euro pe episod.