Rafinăria Petromidia a început să producă copolimer de polipropilenă

Complexul petrochimic al Rafinăriei Petromidia, care face parte din Grupul KMG International, a început să producă copolimer de polipropilenă în urma modernizării unității sale de polipropilenă, potrivit The Astana Times.

Modernizarea a permis unității să introducă noi tipuri de polimeri și să-și extindă portofoliul de produse petrochimice de valoare mai mare.

În timpul testelor de producție desfășurate în luna februarie, unitatea a produs aproximativ 187 de tone de copolimer, inclusiv tipul J730, pentru care deține licența, și tipul RRCP25, recent dezvoltat. Testele au confirmat funcționarea stabilă a materialului și conformitatea acestuia cu cerințele utilizatorilor finali.

Capacitatea maximă a unității pentru producția de copolimeri este de 140-144 de tone pe zi, ceea ce permite complexului să-și sporească producția de produse polimerice de valoare mai mare.

După ce rafinăria va finaliza lucrările de întreținere programate și va repune în funcțiune unitatea în luna aprilie, compania intenționează să înceapă producția regulată de copolimeri, vizând segmente mai profitabile ale pieței polimerilor și cererea regională în creștere.

Copolimerii de polipropilenă oferă o rezistență îmbunătățită la impact, flexibilitate și performanțe la temperaturi scăzute în comparație cu polipropilena clasică. Aceste proprietăți îi fac potriviți pentru ambalaje industriale, containere logistice, lăzi mari din plastic și componente auto.

Petromidia este cea mai mare rafinărie din România și are o capacitate de 5,5 milioane de tone pe an. Instalația este alimentată în principal cu țiței provenit de la compania-mamă din Kazahstan, compania petrolieră națională KazMunayGas. Materia primă ajunge prin Marea Neagră, după ce traversează teritoriul Rusiei și este încărcată pe nave în portul rusesc Novorossiisk.

România mai are două rafinării. Petrobrazi Ploiești, deținută de Petrom, funcționează cu țiței extras din țară, sub 3 milioane de tone pe an, dar și cu țiței din import și are o capacitate de 4,5 milioane de tone anual. Cealaltă rafinărie, Petrotel Ploiești, a companiei Lukoil, are o capacitate de 2,5 milioane de tone pe an, însă în prezent nu rafinează țiței, din cauza situației complicate a activelor internaționale ale grupului Lukoil.