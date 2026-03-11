Social

Palatul Dacia - România va fi consolidat și modernizat, anunță primarul Capitalei. La cât se ridică investiția totală

Palatul Dacia - România va fi consolidat și modernizat, anunță primarul Capitalei. La cât se ridică investiția totalăPalatul Dacia - România va fi modernizat. Sursa foto: Facebook
Primarul Ciprian Ciucu și ministrul Cseke Attila au semnat finanțarea pentru consolidarea și modernizarea Palatului Dacia-România, care va găzdui colecția Pinacotecii Bucureștiului. Care este valoarea lucrărilor.

S-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Palatului Dacia - România

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au semnat contractul de finanțare destinat consolidării și modernizării Palatului Dacia-România, clădire care va găzdui colecția Pinacotecii Bucureștiului. Valoarea lucrărilor se ridică la 104,5 milioane de lei, fără TVA, dintre care 71,5 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Cu fondurile obținute vom consolida seismic și vom moderniza monumentul istoric de valoare națională, emblema Bucureștiului”, a anunțat Primăria Municipiului București pe pagina oficială de Facebook.

Palatul Dacia-România, istorie și patrimoniu

Construit la sfârșitul secolului XIX, Palatul Dacia-România face parte din Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani și a suferit pagube în urma cutremurelor care au afectat Capitala în secolul trecut.

Proiectul urmărește nu doar refacerea clădirii, ci și transformarea acesteia într-un spațiu modern și sigur, care va găzdui permanent operele de artă ale Pinacotecii Bucureștiului.

Etapele proiectului și procedura de achiziție

Primarul Capitalei a explicat că, la finalul lunii ianuarie, au fost propuse spre aprobare indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile de avizare a lucrărilor. În prezent, administrația locală se află în procedura de achiziție a lucrărilor, care va fi demarată în câteva săptămâni.

Ciprian Ciucu a precizat că, după finalizarea lucrărilor, Palatul Dacia-România va deveni un punct de interes major pentru iubitorii de artă din România și din străinătate. „Peste trei ani aici vor fi expuse permanent operele de artă din colecția Pinacotecii Bucureștiului. Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”, a adăugat edilul.

Primarul Ciprian Ciucu și ministrul Cseke Attila. Sursa foto: Facebook

Primarul Ciprian Ciucu și ministrul Cseke Attila. Sursa foto: Facebook

Modernizarea va include consolidare seismică și expoziții permanente

Proiectul de reabilitare prevede consolidarea seismică a clădirii, modernizarea spațiilor interioare și crearea unui mediu sigur pentru expozițiile de artă. Această investiție se înscrie în efortul autorităților de a proteja patrimoniul cultural al Bucureștiului și de a dezvolta infrastructura muzeală la standarde europene.

Palatul Dacia-România reprezintă nu doar un monument istoric, ci și o emblemă a orașului, iar finalizarea lucrărilor va marca un pas important în revitalizarea centrului istoric al capitalei.

