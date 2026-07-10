Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a publicat imagini realizate la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”, după ce a însoțit echipajul în timpul voiajului din Turcia către România. Oficialul a îmbrăcat uniforma de marinar și a transmis un mesaj de apreciere pentru cei 85 de militari aflați la bordul navei.

Radu Miruță a făcut publice mai multe fotografii de la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”, navă care a ajuns în România după un voiaj de aproape 14 ore din Turcia. În mesajul publicat pe Facebook, ministrul interimar al Apărării a afirmat că experiența trăită alături de echipaj i-a oferit o imagine clară asupra activității militarilor și a subliniat că forța unei armate este dată de oamenii care o deservesc.

„Sunt momente în care înțelegi în detaliu că adevărata forță a unei armate nu este o navă, un avion sau un sistem de armament. Sunt oamenii care le dau viață”, a scris ministrul interimar.

Oficialul le-a mulțumit militarilor care au adus în țară corveta și i-au oferit posibilitatea de a participa la traversarea dintre Turcia și România.

„Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase”, a transmis Miruță.

Ministrul a precizat că pe parcursul deplasării au avut loc exerciții de instruire și a remarcat colaborarea dintre membrii echipajului.

„În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe”, a spus el.

Potrivit lui Radu Miruță, „Contraamiral August Roman” este o navă modernă, aflată în ultimele etape de pregătire înainte de a putea executa toate misiunile pentru care a fost proiectată, inclusiv supraveghere, patrulare, luptă antiaeriană, antisubmarin și operarea unui elicopter de la bord.

În mesajul său, ministrul a reamintit că „Contraamiral August Roman” este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani.

„Acest lucru spune multe. Nu despre trecut, ci despre responsabilitatea pe care o avem pentru viitor”, a subliniat ministrul.

Radu Miruță a afirmat că autoritățile au responsabilitatea de a asigura militarilor echipamentele necesare pentru desfășurarea activității.

„Noi, cei aflați vremelnic în funcții publice, avem obligația să le oferim acestor profesioniști echipamentele de care au nevoie. Ei și-au făcut și își fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria față de ei”, a transmis ministrul. La finalul mesajului, acesta a adăugat că „România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce”.