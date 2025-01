Putin respinge negocierile directe cu Zelenski: Totul se va sfârşi într-o lună şi jumătate, două

Preşedintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia este pregătită să negocieze pentru ca să pună capăt Războiului din Ucraina, dar că nu vrea să negocieze direct Volodimir Zelenski. Liderul de la Kremlin a declarat că nu vede o ”voinţă” în acest sens din partea Kievului și că nu negociază direct cu omologul său.

Putin a spus că respinge negocieri directe cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care-l consideră ”ilegitim”. Liderul de la Kremlin a declarat că războiul se va termina în ”două luni” - fără ajutarea Ucrainei de către aliaţii acesteia din Occident, care se tem de o reducere drastică a asistenţei americane după întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump.

PUTIN🇷🇺: "What they say about us, that we're going to attack Europe after Ukraine, is complete nonsense. It's intimidation of their own population solely to get money out of them. This is happening in the context of the fact that their economies are sinking, and standards of… pic.twitter.com/BbS2twlIFP

