Un punct internațional de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova a fost închis temporar după ce infrastructura ucraineană a fost lovită în timpul unui atac cu drone Shahed, anunță Ukrainska Pravda. Este vorba despre punctul Vinogradovca, situat vizavi de punctul Vulcănești din Republica Moldova.

Atacul a avut loc în cursul nopții, iar traficul de persoane și autovehicule prin punctul de frontieră a fost suspendat. Polițiștii de frontieră ucraineni au notificat autoritățile moldovene, iar călătorii sunt direcționați către alte puncte de trecere.

„Rusia a atacat noaptea trecută punctul internațional de trecere rutieră Vinogradovca, de la granița cu Moldova, cu drone de atac Shahed. Infrastructura acestuia a fost avariată în urma atacului. Pompierii au reușit să țină incendiul sub control”, a anunțat partea ucraineană.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a anunțat că a fost informată în jurul orei 03:18 de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei că punctul Vinogradovca fusese atacat la ora 02:55 cu o dronă Shahed. Conform informațiilor preliminare, atacul nu s-a soldat cu victime.

Situația a continuat să fie monitorizată și în orele următoare. În jurul orei 03:49, patrula staționară din punctul Vulcănești a observat două explozii produse de alte drone Shahed în zona punctului de trecere ucrainean. Aparatele au căzut pe teritoriul Ucrainei, iar infrastructura punctului de frontieră a fost afectată.

Ca urmare a incidentului, activitatea punctului Vulcănești–Vinogradovca a fost oprită temporar.

Autoritățile moldovene au raportat și mai multe situații în care drone au fost observate în apropierea frontierei.

La ora 02:51, Serviciul Operațiuni Aeriene al Armatei Naționale a informat autoritățile despre un aparat fără pilot care se deplasa dinspre Ucraina către Republica Moldova, în zona Vulcănești, la aproximativ 20 de kilometri de frontiera de stat.

Ulterior, la ora 03:47, autoritățile au fost informate că drona dispăruse de pe radarele ucrainene în apropierea localității Vlădiceni, pe teritoriul Ucrainei.

O altă dronă a fost semnalată în zona Vulcănești la ora 03:52, la aproximativ 18 kilometri de frontiera Republicii Moldova. Potrivit autorităților ucrainene, aparatul a fost doborât, informația fiind transmisă la ora 04:18.

Până în prezent, echipele aflate în teren nu au identificat pe teritoriul Republicii Moldova fragmente de drone sau alte obiecte care ar putea reprezenta un pericol pentru populație.

Poliția de Frontieră continuă să supravegheze situația împreună cu celelalte instituții responsabile și menține contactul cu autoritățile ucrainene.

Autoritățile le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii, să se retragă în spații sigure și să urmărească informațiile și recomandările comunicate prin canalele oficiale.