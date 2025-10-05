Psihiatrul Gabriel Diaconu, critici la adresa liderului AUR, George Simion

Psihiatrul Gabriel Diaconu l-a criticat pe George Simion într-o postare pe Facebook, explicând că liderul AUR reflectă comportamentele unei generații anterioare, mai violente și impulsive.

În postarea sa, psihiatrul Gabriel Diaconu explică că George Simion reprezintă un exemplu de lider cu mentalitate ancorată în trecut, în care agresivitatea și limbajul dur erau normale.

Psihiatrul vorbește despre o perioadă în care pentru băieți cel mai important era să aparțină unei găști și să folosească un limbaj specific vremurilor.

Diaconu susține că, deși unii puști din noua generație „și-au luat-o în curtea școlii, iar alții au și dat-o”, el și colegii săi cunosc atât „limba de-acum, cât și limba de-atunci”. Totodată, el îl descrie pe George Simion drept un om „al lumii vechi” și subliniază că boala de pe vremuri, de care știa, a fost tratată.

Psihiatrul și-a încheiat postarea cu un mesaj pentru Simion în care menționează că „știm atât limba de-acum, cât și limba de-atunci”.

George Simion îl atacă din nou pe Nicușor Dan, numindu-l „autist” într-o postare publicată sâmbătă pe contul său de Facebook. În mesajul său, Simion susține că „v-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”

Postarea a atras rapid atenția utilizatorilor, strângând într-o oră peste 20.000 de reacții, 2.300 de comentarii și 1.500 de distribuiri.

Nu este prima dată când liderul AUR recurge la acest limbaj în raport cu președintele, amintind de un episod din campania prezidențială din 18 mai, când, la Bruxelles, o jurnalistă l-a întrebat despre întâlnirile sale cu politicienii belgieni.