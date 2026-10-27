Sport

PSG a revenit pe primul loc în Ligue 1, după 2-0 cu Lyon

PSG a revenit pe primul loc în Ligue 1, după 2-0 cu Lyon
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Din cuprinsul articolului

Echipa Paris Saint-Germain (PSG) a câștigat luni seara, pe teren propriu, duelul cu Olympique Lyon, scor 2-0, într-un meci din etapa a opta a campionatului Franței.

PSG a căutat golul 70 de minute

Parizienii au avut nevoie de mai bine de 70 de minute pentru a deschide scorul pe Parc des Princes, dar au reușit să obțină cele trei puncte și să revină în fruntea clasamentului.

PSG a abordat partida fără Khvicha Kvaratskhelia și Ousmane Dembélé, ambii indisponibili din cauza unor accidentări. În absența celor doi, echipa gazdă a întâmpinat dificultăți în a concretiza ocaziile și a găsi drumul spre gol în prima parte a întâlnirii.

Deblocarea scorului a venit în minutul 72, când Senny Mayulu a înscris după o pasă a lui Mika Godts. Reușita a oferit formației pariziene avantajul necesar pentru a controla finalul partidei și a pune presiune suplimentară asupra adversarilor.

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Victoria, în minutul 84

PSG a continuat să atace, iar în minutul 84 a mai marcat o dată. De această dată, Mika Godts a fost cel care a trimis mingea în poartă, stabilind scorul final, 2-0.

PSG Stadion

PSG Stadion / foto: FB

Astfel, campioana Franței a încheiat meciul fără gol primit și a obținut o victorie importantă în lupta pentru primele poziții.

PSG a revenit pe primul loc

Succesul îi permite lui Paris Saint-Germain să urce din nou pe primul loc în Ligue 1. După opt etape, formația pariziană a acumulat 17 puncte și are un avans de un punct față de Rennes, ocupanta poziției secunde.

Olympique Lyon rămâne pe locul al cincilea, cu 14 puncte. În urma înfrângerii de la Paris, echipa nu a reușit să se apropie de primele două poziții, în timp ce PSG și-a consolidat poziția în partea superioară a clasamentului.

Victoria obținută pe Parc des Princes îi oferă echipei pariziene un nou impuls în campionat, într-un sezon în care lupta pentru primele locuri rămâne strânsă. Pentru PSG, următorul obiectiv va fi să mențină ritmul și să își apere poziția de lider în etapele următoare.

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