PSDE rămâne fără președinte. Tudor Ulianovschi își anunță retragerea din funcție

Republica Moldova. Tudor Ulianovschi s-a retras de la conducerea Partidului Social Democrat European (PSDE). Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Biroului Permanent al formațiunii, potrivit unui comunicat oficial emis de partid. Interimatul funcției de președinte va fi asigurat de Secretarul general al PSDE, Iurie Cazacu.

Ulianovschi a mulțumit colegilor pentru activitatea desfășurată în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, primele alegeri la care a condus formațiunea în calitate de președinte.

„PSDE rămâne o echipă puternică și consolidată, cu structuri dezvoltate în teritoriu, care va munci în continuare cu aceeași dedicație pentru a crește nivelul de trai al cetățenilor și a asigura parcursul european al țării”, se arată în comunicatul emis de formațiune.

Cazacu este membru al partidului din 2008 și exercită funcția de Secretar general din 2022. Odată cu preluarea interimatului, acesta devine principala figură politică a PSDE până la convocarea unui congres sau luarea unei decizii interne privind o nouă conducere permanentă.

PSDE a obținut la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 doar 0,95% din voturi, însumând 15.065 de susținători – un rezultat care nu a permis formațiunii să intre în Parlament.

Anterior, la alegerile prezidențiale din 2024, Tudor Ulianovschi a candidat ca independent și a acumulat 0,52% din voturi (7.995 de alegători), ceea ce a ridicat deja întrebări despre capacitatea sa de a mobiliza electoratul.

Partidul Social Democrat European (PSDE) este un partid proeuropean de centru-stânga, care pune în prim plan siguranța și bunăstarea cetățenilor. PSDE este un partid cu istorie, tradiții și o echipă de oameni profesioniști și cu experiență, care de-a lungul timpului au înregistrat rezultate concrete atât la nivel central, cât și local.

La alegerile locale generale din 2023, PSDE a obținut 103 mandate de primar, 88 de consilieri raionali și 1018 de consilieri locali, fiind a treia forță politică din țară.PSDE face parte din marea familie social-democrată europeană și internațională și are un parteneriat strategic cu Partidul Social Democrat din România.