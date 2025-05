PSD, prins între calcule și compromisuri. Simonis dezvăluie dilemele partidului în lupta pentru premier

„Cred că este foarte important să stabilim fiecare ce linii roșii trage, și asta e o chestiune care în partid se va decide ce putem accepta și ce nu. Plecând de la ideea că e nevoie să colectăm mai mulți bani la buget și să eficientizăm cheltuielile statului, să facem restructurări, am făcut-o eu la Timiș, am disponibilizat aproape 600 de oameni și am desființat 700 de posturi la Consiliul Județean Timiș. Pentru că înțeleg nevoia de a avea bani pentru investiții, și dacă nu poți crește veniturile, n-ai decât să eficientizezi cheltuieli, să recuperezi bani de acolo, ca să ai de investiții”, a mai afirmat Alfred Simonis.