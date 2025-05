EVZ Special Provocări în atragerea turiștilor străini pe litoral. George Măndilă, OMD Mamaia-Constanța: „Principala problemă este izolarea aeriană”







George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța, a fost invitatul din cadrul unei noi ediții a podcastului „Esențial”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”. Această emisiune s-a axat pe turism și pe proiectele importante desfășurate pe litoralul românesc. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, a abordat teme diverse, concentrându-se pe implicarea OMD în promovarea și dezvoltarea orașului Constanța și stațiunii Mamaia.

Invitatul a vorbit în cadrul podcastului despre începutul puternic al sezonului estival, odată cu minivacanța de 1 Mai. De asemenea, acesta a prezentat rezultatele în creștere înregistrate de stațiune în anul precedent. George Măndilă a precizat că următorii ani vin la pachet cu obiective importante. În plus, acesta a vorbit despre avantajele redeschiderii Cazinoului din Constanța, un important obiectiv turistic.

Atragerea turiștilor străini

România are un potențial turistic foarte mare, iar atragerea turiștilor străini este un punct principal pentru dezvoltarea economiei. George Măndilă președintele Organizației pentru Management al Destinației Mamaia-Constanța a precizat ce strategie aplică pentru promovarea peste hotare.

„Noi am definit deja țările țintă. În primul rând, ne interesează țările care au ieșire la mare rece, precum Peninsula Scandinavă, Finlanda, Suedia, Norvegia și putem pune și Danemarca, pentru că este aceeași zonă cultural-lingvistică. Avem în vizor și cea mai mare piață, Germania, de aproape 90 de milioane de locuitori, care are ieșire la Marea Nordului, Marea Britanie, Irlanda și Islanda, dar și Polonia și țările baltice. Discutăm și de țările care nu au ieșire la mare, Elveția, Austria, Serbia, Ungaria, Cehia, Slovacia. Nu are rost să vorbim de țările care au ieșire la mare caldă, ele au devenit competitorii noștri pe piața turistică. Este o piață foarte mare concentrată pe vechia piață a litoralului românesc”, a precizat invitatul .

George a precizat că intrarea pe aceste piețe este un lucru destul de dificil. Principala problemă nu sunt prețurile sau condițiile care nu sunt suficient de înalte, ci accesibilitatea din punct de vedere al locației. „Se intră foarte greu pe aceste piețe, nu din pricina prețurilor sau a serviciilor, care sunt comparabile cu cele din Occident. Principala problemă este izolarea aeriană. Europa este un continent mic, o cursă cu avionul este de 2-3 ore jumate. Nu poți să faci o cursă de 3 ore și să mai consumi încă 4 ore până ajungi la destinație din momentul în care aterizează avionul, până ieși din aeroport și din traficul de pe lângă București, intri pe autostradă și de pe apoi ajungi la hotel”, a precizat invitatul.

Provocări și dificultăți

Invitatul a precizat că zona litoralului românesc este izolată aerian. Turiștii din străinătate, dacă vor să își petreacă un sejur la Mamaia, trebuie să iei avionul spre București, iar apoi să se îndrepte către litoral. Acest proces lung descurajează turiștii străini care vor să viziteze litoralul țării noastre.

„Nu prea se fac curse pe Aeroportul Kogălniceanu. Nu prea există operatori de companii aeriene low cost cu un număr de curse potrivit, care să zboare zi de zi din diferite orașe ale Europei. Atunci când ți-ai cumpărat bilet la Mamaia din Marea Britanie ar trebui să ai o cursă cu cel mult o escală scurtă, dacă nu direct. Charterele organizate de către marii tur-operatori sau de către companiile de turism sunt avioane dedicate, care zboară în momentul în care s-au strâns 200 de oameni și îi duce în ziua respectivă. Dar nu așa funcționează turismul, cu o planificare dură, rigidă. Europa este prea mică ca să pierzi o zi pe drum. Ai nevoie de o conectivitate aeriană a stațiunii Mamaia la Aeroportul Mihail Kogălniceanu cu mai toate orașele mari din țările țintă”, a precizat președintele OMD.

Strategie și implicare

Invitatul a precizat că acest aspect se află printre cele trei obiective strategice importante de dezvoltare a stațiunii. „Discuțiile au început din timp și cu aceste obiective ne-am dus la târgurile de turism. Primul obiectiv strategic a inclus intrarea în legătură cu tur-operatorii mari din Europa, astfel încât să fim incluși în oferta lor. A doua strategie a fost intrarea pe piața media, să discutăm cu cu companiile media, cu bloggerii, cu influencerii și cu jurnaliștii specializați în turism, astfel încât să începem și noi o promovare a destinației în online, nu la radio și TV pentru că este foarte scump. Am reușit aceste lucruri din aproape în aproape.

Al treilea obiectiv a fost scoaterea stațiunii Mamaia din izolarea aeriană. Pe partea rutieră suntem conectați excelent, pe feroviar la fel. Avem trenuri foarte dese care circulă într-un interval potrivit. Dar, pe partea aeriană este o problemă. Fiindcă nu găsim companii aeriene atât de dezvoltate care să-și permită să piardă bani la început ca să câștige ulterior”, a explicat George Măndilă.

Mărirea sezonului estival

OMD are planuri mari pentru dezvoltarea stațiunii Mamaia. Unul dintre planurile enunțate ține de mărirea capetelor de sezon. Se dorește ca stațiunea, perlă a litoralului românesc, să fie accesibilă și atractivă. Acest lucru va duce la prezența turiștilor pe o perioadă mai lungă de timp. „Momentan, încercăm să menținem finalul sezonului la data de 15 septembrie câțiva ani. După, voi trage linia la 20 septembrie. În final, să ajungem la 30 septembrie în Mamaia. Este o dată la care sunt nevoit să închid pentru că nu ne ajută vremea. Luna septembrie este foarte bună în Constanța. Te plimbi pe faleza Cazinoului, mergi în Portul Tomis, Piața Ovidiu, zona centrală cu parcurile. Sunt multe evenimente și vibrează tot locul. Nu are niciun rost ca Mamaia să concureze cu Constanța pe perioada de iarnă”, a precizat George Măndilă.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI .