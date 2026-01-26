International

Protestele anti-ICE, coordonate de guvernatorul democrat din Minnesota

Protestele anti-ICE, coordonate de guvernatorul democrat din Minnesota
O conversație privată purtată pe aplicația Signal a atras atenția publică după ce conținutul acesteia a fost făcut public pe rețelele sociale, relevând presupuse legături între oficiali democrați din statul Minnesota și activiști implicați în proteste anti-ICE din Minneapolis. Grupul de mesagerie, intitulat „MN ICE Watch”, ar fi fost utilizat pentru coordonarea acțiunilor din teren în contextul protestelor și al intervențiilor federale legate de imigrație, potrivit thegatewaypundit.com.

Scurgerea conversațiilor din grupul „MN ICE Watch”

Potrivit informațiilor apărute online, grupul privat de pe Signal ar fi fost infiltrat de jurnalistul independent conservator Cam Higby, care a publicat capturi de ecran și materiale video pe platforma X.

Acestea ar arăta modul în care membrii grupului discutau despre localizarea agenților federali ai Immigration and Customs Enforcement (ICE), precum și despre desfășurarea protestelor din Minneapolis.

„Am infiltrat grupuri organizaționale Signal din Minneapolis cu singurul scop de a urmări agenți federali și de a-i împiedica, obstrucționa sau agresa”, a scris Higby într-un mesaj publicat odată cu materialele făcute publice.

Administratori și persoane menționate în grup

Printre administratorii grupului se numără Amanda Noelle Koehler, organizatoare de proteste și fost strateg de campanie pentru guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz.

În conversații, aceasta ar fi folosit numele de cod „HAH”. Informațiile publicate indică faptul că Koehler ar fi avut un rol activ în mobilizarea voluntarilor în timpul operațiunii federale cunoscute sub numele de „Operation Metro Surge”, desfășurată în zona metropolitană Twin Cities.

De asemenea, în lista administratorilor apare și David Snyder, politician local, în timp ce candidata la Senatul statului Minnesota, Anita Smithson, este menționată cu rolul de „dispatcher”.

Ulterior apariției informațiilor, contul de LinkedIn al lui Snyder nu a mai fost disponibil public.

Structura și activitatea grupului

Capturile de ecran publicate arată discuții despre partajarea unor informații considerate sensibile, inclusiv poziții și tactici ale agenților ICE.

Potrivit explicațiilor oferite de Higby, membrii grupului ar fi avut roluri prestabilite, marcate prin emoji-uri, fiecare corespunzând unei sarcini specifice.

„Veți observa emoji-uri lângă numele oamenilor. Acesta este codul pentru ceea ce înseamnă acele simboluri”, a explicat Higby.

El a precizat că patrulele mobile ar fi avut rolul de a identifica vehicule suspecte, ale căror numere de înmatriculare erau apoi verificate într-o bază de date comună.

Conform aceleiași surse, grupul ar fi creat o bază de date cu plăcuțe de înmatriculare asociate vehiculelor utilizate de agenții federali, iar membrii puteau apela pentru verificarea acestora.

Reacții și evoluții ulterioare

La un moment dat, membrii grupului ar fi discutat chiar despre Higby, suspectând că acesta ar fi agent ICE, discuție care a fost înregistrată de jurnalist.

Până în prezent, nu au fost comunicate oficial reacții din partea autorităților federale sau a persoanelor menționate în conversații.

Întregul fir de postări publicat de Cam Higby, care include capturi de ecran și explicații privind funcționarea grupului „MN ICE Watch”, este disponibil pe platforma X.

