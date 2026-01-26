Protestele anti-ICE, coordonate de guvernatorul democrat din Minnesota

O conversație privată purtată pe aplicația Signal a atras atenția publică după ce conținutul acesteia a fost făcut public pe rețelele sociale, relevând presupuse legături între oficiali democrați din statul Minnesota și activiști implicați în proteste anti-ICE din Minneapolis. Grupul de mesagerie, intitulat „MN ICE Watch”, ar fi fost utilizat pentru coordonarea acțiunilor din teren în contextul protestelor și al intervențiilor federale legate de imigrație, potrivit thegatewaypundit.com.

Potrivit informațiilor apărute online, grupul privat de pe Signal ar fi fost infiltrat de jurnalistul independent conservator Cam Higby, care a publicat capturi de ecran și materiale video pe platforma X.

Acestea ar arăta modul în care membrii grupului discutau despre localizarea agenților federali ai Immigration and Customs Enforcement (ICE), precum și despre desfășurarea protestelor din Minneapolis.

Printre administratorii grupului se numără Amanda Noelle Koehler, organizatoare de proteste și fost strateg de campanie pentru guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz.

⚠️IMPORTANT⚠️ I don’t say this lightly, but everyone needs to watch this. I think we just witnessed Tim Walz incite an insurrection. He is trying to paint ICE as the equivalent to the Gestapo, claiming they are hunting down all “people of color” and “asking for papers”. This… pic.twitter.com/mxpy3WNNKN — Clandestine (@WarClandestine) January 15, 2026

În conversații, aceasta ar fi folosit numele de cod „HAH”. Informațiile publicate indică faptul că Koehler ar fi avut un rol activ în mobilizarea voluntarilor în timpul operațiunii federale cunoscute sub numele de „Operation Metro Surge”, desfășurată în zona metropolitană Twin Cities.

De asemenea, în lista administratorilor apare și David Snyder, politician local, în timp ce candidata la Senatul statului Minnesota, Anita Smithson, este menționată cu rolul de „dispatcher”.

Code names HAH. Meet Amanda Noelle Koehler, one of the admins of the MN ICE Watch signal chat group. She believes that property damage isn't violence, was a campaign strategist for Tim Walz, and organizes a lot of the protests and walkouts in the area. https://t.co/xeOV6jpcPm pic.twitter.com/UuZQ7gEZiE — GunShyMartyr (@jimmy_rustlin) January 24, 2026

Ulterior apariției informațiilor, contul de LinkedIn al lui Snyder nu a mai fost disponibil public.

Capturile de ecran publicate arată discuții despre partajarea unor informații considerate sensibile, inclusiv poziții și tactici ale agenților ICE.

Violent narcissistic insurrectionists who lust for fame never shut up. They just talk and talk and talk. More confessions from the thirsty for fame Minnesota anti-ICE doxxer and insurrectionist Amanda Noelle Koehler. She continues to confess to her crimes on social media. Amanda… pic.twitter.com/dw4JlOUU1g — Saint James Hartline (@JamesHartline) January 25, 2026

Potrivit explicațiilor oferite de Higby, membrii grupului ar fi avut roluri prestabilite, marcate prin emoji-uri, fiecare corespunzând unei sarcini specifice.

„Veți observa emoji-uri lângă numele oamenilor. Acesta este codul pentru ceea ce înseamnă acele simboluri”, a explicat Higby.

🧵🚨 MINNEAPOLIS SIGNAL INFILTRATED Here is an admin list for several chats. These generally consist of code names. pic.twitter.com/DHmbiCEHgR — Cam Higby 🇺🇸 (@camhigby) January 24, 2026

El a precizat că patrulele mobile ar fi avut rolul de a identifica vehicule suspecte, ale căror numere de înmatriculare erau apoi verificate într-o bază de date comună.

Conform aceleiași surse, grupul ar fi creat o bază de date cu plăcuțe de înmatriculare asociate vehiculelor utilizate de agenții federali, iar membrii puteau apela pentru verificarea acestora.

La un moment dat, membrii grupului ar fi discutat chiar despre Higby, suspectând că acesta ar fi agent ICE, discuție care a fost înregistrată de jurnalist.

Până în prezent, nu au fost comunicate oficial reacții din partea autorităților federale sau a persoanelor menționate în conversații.

Întregul fir de postări publicat de Cam Higby, care include capturi de ecran și explicații privind funcționarea grupului „MN ICE Watch”, este disponibil pe platforma X.