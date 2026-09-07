Sute de persoane au protestat duminică seară, 6 septembrie, în apropierea portului Eastney din Portsmouth, după ce o ambarcațiune cu aproximativ 140 de migranți a ajuns pe coasta comitatului Hampshire, potrivit Daily Express.

Demonstranții au blocat accesul către zona portuară, iar poliția a intervenit pentru a permite plecarea autocarelor care urmau să transporte persoanele la un centru de procesare din Kent.

Incidentul a avut loc după o operațiune de salvare în Canalul Mânecii, în urma căreia două ambarcațiuni ale serviciului britanic de salvare maritimă RNLI au preluat pasagerii și i-au adus la Portsmouth.

Sosirea, considerată neobișnuită pentru această zonă a coastei britanice, a declanșat o mobilizare amplă a serviciilor de urgență și o manifestație care a perturbat circulația în apropierea portului.

Autoritățile britanice au intervenit duminică după ce au primit informații despre o ambarcațiune de mici dimensiuni care se îndrepta spre coasta comitatului Hampshire.

Potrivit Agenției Maritime și de Coastă, la operațiune au participat echipe de salvare, două ambarcațiuni RNLI, un elicopter și un avion al serviciului de coastă.

În acțiune au fost implicate și Border Force, Border Security Command, poliția din Hampshire și serviciul de ambulanță South Central. Agenția a precizat că intervenția a fost declanșată în urma unei sesizări primite pe 6 septembrie.

După debarcare, persoanele salvate urmau să fie transportate la centrul de procesare Manston, din Kent. În apropierea Eastney Marina s-au adunat sute de protestatari, unii dintre ei îmbrăcați în negru, care au încercat să împiedice plecarea autocarelor.

Poliția a format cordoane pentru a proteja vehiculele și a intervenit după ce accesul către port a fost blocat. Daniel Thomas, cunoscut sub numele de Danny Tommo, a transmis imagini de la fața locului și și-a îndemnat susținătorii să se deplaseze la Portsmouth.

🚨🇬🇧 BREAKING: Masked protestors are in the water with the coastguard tonight after a small boat arrived in Portsmouth earlier Around 500 people are also blocking coaches to transport the migrants from leaving pic.twitter.com/t4lndmHcjV — Nova Intel (@intel_nova) September 6, 2026

Hampshire Police a anunțat că a fost emis un ordin de dispersare, prin care protestatarii trebuiau să părăsească zona până la ora 3:15. Ulterior, poliția a comunicat că manifestanții au fost dispersați, iar autocarele au plecat sub escortă.

Guvernul britanic a condamnat comportamentul protestatarilor, subliniind că dreptul la protest pașnic este protejat, dar nu trebuie să se transforme în dezordine.

Incidentul de la Portsmouth a avut loc la o zi după o manifestație anti-imigrație organizată în Dover, unde au fost raportate blocaje în apropierea portului.

Sosirea ambarcațiunii a atras atenția și prin traseul neobișnuit. Potrivit relatărilor britanice, aceasta a plecat din zona Jobourg, în Normandia, iar autoritățile franceze au urmărit deplasarea sa înainte ca persoanele aflate la bord să fie preluate în Canalul Mânecii.

Persoanele aduse la Portsmouth urmau să fie transportate la Manston pentru procesare, în timp ce autoritățile continuau să gestioneze situația din zona portuară.

Incidentul readuce în atenție presiunea exercitată asupra serviciilor britanice de salvare și asupra autorităților care gestionează sosirile cu ambarcațiuni mici în Canalul Mânecii.