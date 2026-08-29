Polițiștii de frontieră români au descoperit 15 migranți, cetățeni iranieni și irakieni, ascunși într-un TIR înmatriculat în România, verificat vineri dimineață în apropierea punctului de trecere a frontierei de la Calafat. Autotrenul era condus de un cetățean turc și circula pe ruta Turcia-Austria, potrivit informațiilor publicate de Poliția de Frontieră.

Cazul este important prin modul în care persoanele au fost ascunse în semiremorcă. Deși vehiculul era sigilat și, oficial, transporta apă și șervețele, polițiștii au descoperit un sistem prin care se putea intra în compartimentul de marfă fără ca sigiliul vamal să fie deteriorat.

Controlul a avut loc vineri, 28 august, în jurul orei 07:30, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin.

Polițiștii de frontieră au verificat un TIR înmatriculat în România, condus de un cetățean turc, care se deplasa pe ruta Turcia-Austria.

Potrivit Poliției de Frontieră, verificările preliminare au arătat că autotrenul era sigilat și transporta șervețele și apă.

În urma unui control amănunțit, realizat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, autoritățile au descoperit modul în care putea fi accesat compartimentul de marfă.

„Accesul în compartimentul de marfă se realiza prin înlăturarea șuruburilor care asigurau sistemul de închidere/deschidere a ușilor semiremorcii, fără ca integritatea sigiliului vamal să fie afectată”, a transmis Poliția de Frontieră.

Autotrenul a fost ulterior desigilat, iar polițiștii au găsit în interiorul semiremorcii 15 bărbați ascunși printre marfa transportată.

Aceștia au declarat că sunt cetățeni ai Iranului și Irakului.

Cele 15 persoane au fost predate autorităților din Bulgaria, care urmează să efectueze verificări și să dispună măsurile legale necesare.

Migranții sunt cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei, după ce au încercat să intre ilegal în spațiul Uniunii Europene.

Șoferul turc, cercetat pentru trafic de migranți Cetățeanul turc care conducea automarfarul este cercetat penal pentru trafic de migranți.

Ancheta urmează să stabilească toate circumstanțele în care cei 15 cetățeni iranieni și irakieni au ajuns ascunși în semiremorca TIR-ului, precum și dacă în acest caz au fost implicate și alte persoane.