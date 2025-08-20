Actualitate

Prorectorul Universității Oradea, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova

Prorectorul Universității Oradea, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din MoldovaSursa foto: USM
Prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova. Sorin Șipoș este prorectorul Universității din Oradea. Universitatea de la Chișinău explică oferirea titlului și prin prisma faptului că istoricul orădean a avut un rol important în consolidarea relațiilor academice dintre România și Republica Moldova. Prin proiecte comune, conferințe, mobilități și colaborări instituționale. Astfel s-a afirmat „un model de comunitate academică românească unită prin valori comune, tradiții intelectuale convergente și obiective științifice partajate”.

Titlul Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova, rezultat al colaborării de 17 ani

 Distincția academică îi va fi atribuită istoricului orădean, la Chișinău, de rectorul universității moldave, conf. univ. dr. Igor Șarov.
 „Decizia Senatului Universității de Stat din Republica Moldova mă onorează în cel mai înalt grad. Și, de asemenea, onorează Universitatea din Oradea. Este doar unul dintre rezultatele bunei colaborări, de peste 17 ani, între cele două instituții academice din România și Republica Moldova (...)”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, prorector la Universitatea din Oradea.
 „Propunerea Senatului Universității de Stat din Moldova de a-i conferi domnului doctor abilitat Sorin-Domițian Șipoș înaltul titlu onorific are la bază recunoașterea unor contribuții științifice și profesionale de excepție.  Recunoașterea  unui prestigiu academic incontestabil, precum și a unei relații speciale.Cultivate în timp, cu instituția de învățământ superior din Republica Moldova”, se precizează în Laudatio.

Profesorul Șipoș a contribuit semnificativ la înnoirea discursului istoriografic românesc

Opera științifică a profesorului Șipoș acoperă o paletă largă de teme istorice. Cu accent deosebit pe istoria medievală a Transilvaniei, relațiile interetnice și dinamica proceselor identitare din spațiul românesc central-european. "Prin lucrările sale, în care se remarcă o metodologie modernă și o abordare critică a surselor, a contribuit semnificativ la înnoirea discursului istoriografic românesc. Promovând o viziune echilibrată, contextualizată și deschisă interdisciplinarității”, consideră conducerea Universității de Stat din Moldova.

 

Conform comunicatului Universității orădene, carierea universitarului orădean a început în anul 1993, la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității din Oradea.

Care e portofoliul științific al profesorului Șipoș

Sorin Șipoș este, din anul 2011, și director al Centrului de Studii Imperiale Oradea, devenit ulterior Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”. Universitarul a susținut conferințe, cursuri și seminare la universități din Veneția și Padova, Italia. Dar și la universități din Salamanca, Alicante din Spania, din Reims, Nancy, Nanterre și Amiens, Franța.

Portofoliul științific al istoricului orădean conține 50 de monografii publicate. Are nouă  lucrări de sinteză.Este coautor a peste 20 de volume colective, realizate în colaborare cu istorici din țară și din străinătate. Sorin Șipoș a semnat peste 140 de studii și articole științifice. Acestea au  apărut în reviste de specialitate din România, dar și din străinătate.

