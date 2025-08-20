Prorectorul Universității Oradea, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova
- Veronica Bursașiu
- 20 august 2025, 18:51
Titlul Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova, rezultat al colaborării de 17 ani
Profesorul Șipoș a contribuit semnificativ la înnoirea discursului istoriografic românesc
Opera științifică a profesorului Șipoș acoperă o paletă largă de teme istorice. Cu accent deosebit pe istoria medievală a Transilvaniei, relațiile interetnice și dinamica proceselor identitare din spațiul românesc central-european. "Prin lucrările sale, în care se remarcă o metodologie modernă și o abordare critică a surselor, a contribuit semnificativ la înnoirea discursului istoriografic românesc. Promovând o viziune echilibrată, contextualizată și deschisă interdisciplinarității”, consideră conducerea Universității de Stat din Moldova.
Conform comunicatului Universității orădene, carierea universitarului orădean a început în anul 1993, la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității din Oradea.
Care e portofoliul științific al profesorului Șipoș
Sorin Șipoș este, din anul 2011, și director al Centrului de Studii Imperiale Oradea, devenit ulterior Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”. Universitarul a susținut conferințe, cursuri și seminare la universități din Veneția și Padova, Italia. Dar și la universități din Salamanca, Alicante din Spania, din Reims, Nancy, Nanterre și Amiens, Franța.
Portofoliul științific al istoricului orădean conține 50 de monografii publicate. Are nouă lucrări de sinteză.Este coautor a peste 20 de volume colective, realizate în colaborare cu istorici din țară și din străinătate. Sorin Șipoș a semnat peste 140 de studii și articole științifice. Acestea au apărut în reviste de specialitate din România, dar și din străinătate.
