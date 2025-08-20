Actualitate Prorectorul Universității Oradea, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova







Prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova . Sorin Șipoș este prorectorul Universității din Oradea. Universitatea de la Chișinău explică oferirea titlului și prin prisma faptului că istoricul orădean a avut un rol important în consolidarea relațiilor academice dintre România și Republica Moldova. Prin proiecte comune, conferințe, mobilități și colaborări instituționale. Astfel s-a afirmat „un model de comunitate academică românească unită prin valori comune, tradiții intelectuale convergente și obiective științifice partajate”.

Distincția academică îi va fi atribuită istoricului orădean, la Chișinău, de rectorul universității moldave, conf. univ. dr. Igor Șarov.

„Decizia Senatului Universității de Stat din Republica Moldova mă onorează în cel mai înalt grad. Și, de asemenea, onorează Universitatea din Oradea. Este doar unul dintre rezultatele bunei colaborări, de peste 17 ani, între cele două instituții academice din România și Republica Moldova (...)”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, prorector la Universitatea din Oradea

„Propunerea Senatului Universității de Stat din Moldova de a-i conferi domnului doctor abilitat Sorin-Domițian Șipoș înaltul titlu onorific are la bază recunoașterea unor contribuții științifice și profesionale de excepție. Recunoașterea unui prestigiu academic incontestabil, precum și a unei relații speciale.Cultivate în timp, cu instituția de învățământ superior din Republica Moldova”, se precizează în Laudatio.