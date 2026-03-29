Promoție aniversară, transformată într-un haos total. Decizia luată imediat a devenit virală

Directorul executiv al lanțului de restaurante Five Guys, Jerry Murrell, a declarat că a acordat un bonus în valoare totală de 1,5 milioane de dolari angajaților din Statele Unite, în urma unei promoții care nu a decurs conform planului, potrivit The Guardian.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Fortune și vin în contextul reacțiilor negative generate de campania aniversară a companiei.

Lanțul de restaurante a organizat în februarie o promoție de tip „cumperi unul, primești unul gratuit”, menită să marcheze 40 de ani de activitate. Inițiativa s-a dovedit însă mult mai populară decât anticipaseră reprezentanții companiei.

Aplicația Five Guys a cedat în fața numărului mare de utilizatori, iar unele restaurante au fost nevoite să întrerupă oferta mai devreme decât era planificat. Situația a generat nemulțumiri în rândul clienților, exprimate în special pe rețelele sociale.

Ulterior, compania a transmis două mesaje oficiale de scuze. În primul dintre acestea, datat 18 februarie, reprezentanții Five Guys au declarat: „V-am dezamăgit și ne pare rău”, exprimând totodată regretul că „am pus echipele noastre muncitoare într-o situație dificilă”.

Într-un al doilea mesaj, publicat pe 9 martie, compania a precizat: „Ați venit în restaurantele noastre într-un număr copleșitor, iar noi nu eram pregătiți pentru voi. Nu ne-am ridicat la propriile standarde, iar acest lucru nu îl tratăm cu ușurință. Așa că vă cerem o a doua șansă.”

În interviul acordat Fortune, Jerry Murrell a explicat că bonusul a fost distribuit angajaților din cele aproximativ 1.500 de locații din SUA, ca o formă de compensare pentru efortul depus în timpul perioadei aglomerate.

Acesta a afirmat:

„Nu voiam ca cineva să mă împuște în spate sau ceva de genul acesta … pentru că am dat-o serios în bară.”

Murrell a adăugat că reacția publicului a fost peste așteptări: „Nu aveam nicio idee că vom avea un asemenea răspuns.”

În același context, CEO-ul a făcut și o remarcă ironică privind modul în care a ales să folosească banii: a spus că a preferat să ofere bonusul angajaților în loc să cumpere „o haină de blană nouă” pentru soția sa. Potrivit declarațiilor citate, acesta a adăugat:

„Ea încă se uită la mine ca și cum aș fi prost, dar am crezut că a meritat. Au muncit atât de mult. Au fost copleșiți.”

Comentariul lui Murrell privind violența a fost făcut fără explicații suplimentare, însă apare la puțin peste un an după uciderea lui Brian Thompson, director executiv al companiei UnitedHealthcare.

Acesta a fost împușcat mortal pe o stradă din Manhattan, în decembrie 2024, într-un caz considerat de autorități drept o crimă. În legătură cu acest incident, Luigi Mangione a fost pus sub acuzare și așteaptă procesul.

Potrivit informațiilor publice de pe site-ul companiei, Five Guys operează la nivel global aproximativ 1.900 de restaurante și are circa 30.000 de angajați în 28 de țări. Compania a fost fondată în 1986, în Arlington, Virginia, de Jerry Murrell.

Reprezentanții Five Guys nu au oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii suplimentare privind declarațiile CEO-ului.