Proiectul „Together We Ride”. Mariya Kostyuk, fondator: „Mi-am dorit să creez un mediu în care femeile se simt în siguranță”. Video

A avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”. Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, și Virgil Munteanu, director executiv Editura Evenimentul și Capital, a adus în lumină o nouă afacere. Invitatul podcastului a fost Mariya Kostyuk, fondatoarea „Together We Ride”, un concept dedicat femeilor care vor să trăiască intensitatea unei plimbări cu motocicleta. Evenimentele organizate de aceasta aduc în prim plan oferă trăiri intense, redescoperirea puterii interioare, prietenie și distracție.

Mariya Kostyuk, rusoaică la origini, formează acum o familie frumoasă cu un român. Aceasta este stabilită de mulți ani în România, loc în care și-a redescoperit pasiunea pentru motociclism. Prin afacerea sa de nișă, își dorește să ajute femeile să-și depășească limitele, să scape de frică și să se bucure de experiențe. Antreprenoarea a creat în jurul său o comunitate frumoasă de femei, care este în continuă creștere.

Proiectul Together We Ride

Experiența trăită de Mariya și întregul proces de depășire al fricii au pus bazele proiectului „Together We Ride”, un concept unic în țară. „ Mergem împreună pe motor, ne explorăm limitele și depășim frica. Majoritatea fetelor care vin la mine sunt începătoare. Ele doresc să înceapă motociclismul, dar nu vor să iasă pe stradă unde este trafic și foarte mult stres. Atunci, am ales să construiesc acest spațiu în care fiecare femeie care dorește să meargă pe motocicletă, fie experimentată sau avansată, poate veni și se poate bucura de o adevărată experiență”, spune aceasta.

Proiectul este dedicat exclusiv femeilor, ceea ce îl diferențiază de alte inițiative similare. Mariya joacă și rolul unui coach. Având în vedere că motociclismul a ajutat-o să depășească anumite bariere, își dorește să transmită acest lucru mai departe fetelor care participă la programul său. „Mi-am dorit să creez un mediu în care femeile se simt în siguranță. Toate cursurile de motor pe care eu le-am urmat au fost cu bărbați și predate de bărbați. Noi femeile primim mai ușor informațiile și rezonăm mai mult cu alte femei. În plus, sunt foarte puține femei în lumea moto care predau.

În această comunitate de femei vorbim despre frici, despre limite, despre ceea ce îți dorești să descoperi prin acest proiect, despre cât de puternică este fiecare dintre noi. Eu sunt organizator și le oferi femeilor un spațiu safe în care pot face greșeli, în care să nu le fie frică sau să se simtă presate de sexul masculin. Eu când mergeam pe motor am fost judecată pentru faptul că sunt femeie și mi s-a spus că nu știu să conduc. Eu ca femeie construiesc acest pace pentru alte femei, ca să fim mai relaxate și să scape de presiune. Motociclismul te ajută să-ți învingi fricile”, a explicat antreprenoarea.

Retreat sau excursii de o zi

Femeile care doresc să trăiască aventura pe motocicletă au mai multe variante și destinații din care pot alege. Mariya organizează excursii de o zi, dar și retreat-uri unde participantele au oportunitatea de a participa la alte activități de relaxare. „Ieșirile de o zi țin de dimineață până seara, mergem și experimentăm pe motor. Doamnele au posibilitate de merge și într-un retreat de două zile, în weekend. Le oferim cazare mâncare și totul este inclus. Avem 2 zile de ride pe motor și în rest ne bucurăm de spa, masaje și relaxare. Aceste două variante sunt disponibile și pentru începători și pentru avansați. Mai avem varianta de retreat de trei zile care este destinat doar celor intermediari sau avansați, nu luăm oameni care sunt de la zero, pentru că avem 3 zile de ride”, a explicat Mariya.

Antreprenoarea a explicat că fetele care vor să participe în excursiile organizate de ea trebuie să respecte o condiție clară. „Fiecare doamnă care vine la mine sau îmi scrie și vrea să participe trece printr-un proces de întrebări. În primul rând, participantele trebuie să știe să meargă pe bicicletă, altfel nu pot veni, pentru că este vorba de echilibru, iar un grup de 10-12 fete este greu de gestionat, mai ales când sunt începătoare. Nu am cum să le învăț acest echilibru într-o zi și să ne și facem traseele”, a spus fondatoarea.

Trasee prin pădure

Programele disponibile și pentru începători le oferă participantelor tot ce au nevoie, de la echipament și până la motocicletele pe care vor merge. „În excursia de o zi, fetelor li se oferă motociclete și echipament, iar aproximativ 2 ore stăm în poligon și învățăm. Le arăt poziția pe care trebuie să o ai pe motocicletă, cum funcționează. Sunt unele fete care vin și nu am mers pe motor în viața lor. Totuși, persoanelor începătoare le oferim motociclete electrice, care au doar accelerație și frână, nu trebuie să schimbi viteze și nu ai ambreiaj, așa este mult mai ușor. După poligon, la orele prânzului, mergem în pădure și facem trasee”, a povestit Mariya.

Distracția și voia bună nu se termină aici. În cadrul traseelor prin pădure, fetele se opresc și la un picnic, unde se bucură de mâncare bună și distracție. Grupele sunt însoțite întotdeauna de un fotograf pentru că momente de frumoase să fie imortalizate. Aceasta excursie se desfășoară la Câmpina, iar traseele sunt adaptate în funcție de experiență.

„Este totul foarte sigur, nu mergem pe trasee grele prin pădure. Avem zone foarte diferite pentru începători și pentru intermediari. Pe începători nu-i duc niciodată unde poate există ceva complicat. S-a întâmplat și că o femeie să vină și să își dea seama că motorul nu este pentru ea. Dar, au fost și fete care au decis ulterior să-și ia permisul de motor. Tu decizi ce este bine pentru tine, eu am grijă să le fac pe fete să se simtă confortabil. Pe tot parcursul experienței, avem ghizi profesioniști care au grijă ca totul să fie în regulă. În plus, aleg să nu formez grupuri mari, pentru a putea păstra siguranța. Grupurile ajung la un număr maxim de 12 persoane ”, a explicat fondatoarea Together We Ride. Pentru o excursie de o zi, fetele plătesc 1.000 de lei.

Comunitate și prietenie

În cadrul unei astfel de experiențe, se formează o adevărată comunitate, conexiuni între participante și chiar prietenii. Femeile care participa la aceste ieșiri au anumite caracteristici. Mariya a povestit că participantele sunt femei de succes, cu viața profesională, cu familii, cu copiii, cu business-uri. Acestea aleg astfel de experiențe deoarece sunt într-o perioadă de redescoperire și schimbare și vor să încerce ceva nou. Media de vârstă este cuprinsă între 30 și 40 de ani.

„Avem un grup mare cu fetele care au fost în experiență cu mine. Suntem deja 135 de persoane, iar eu am început de anul trecut. Aproape 80% dintre fetele de anul trecut au revenit și anul acesta. Feedback-ul fetelor este foarte important. Aproximativ 16% au venit prin recomandarea primită de la alte cliente, iar restul prin Facebook și Instagram”, a spus organizatoarea.

Retreat și motociclete

Prietenii pot fi legate mai bine în retreat-ul de 2 zile, disponibil și pentru începători, dar și pentru avansați. „Petrecem un weekend la Câmpina-Bănești și avem acolo cazare și tot ce ne trebuie. Ajungem acolo, în jurul orei prânzului ne echipăm și ne pregătim, iar prima ieșire o avem seara la apus. Avem totul inclus inclusiv mesele. Ziua următoare petrecem pe motor în trasee, iar la final ne bucurăm de masaj, iar în ultima zi avem yoga și plimbare. Prețul acestui retreat depinde de cameră. Fetele care vor să stea în cameră single plătesc 2.800 de lei, iar cele care aleg camera dublă achită 2.600 de lei. Se formează multe prietenii. 40% dintre fete aleg să vină împreună cu o prietenă, în timp de 60% vin singure, pentru a cunoaște lume și pentru a trăi experiența pe cont propriu”, a povestit Mariya.

Pentru persoanele cu experiență în motociclism, Mariya organizează un retreat special de 3 zile, care este ținut în Sibiu. „Este destinat fetelor care au experiență minimă, eu le zic intermediari, pentru oamenii care merg pe stradă, care sunt confortabil cu ambreiajul și schimbătorul de viteze. Pot să le duc pe fete în locații unde nu pot lua începători care trebuie sa urcat pe motocicletă. Traseele sunt un pic mai complicate și avem 3 zile de ride, ceea ce nu este ușor. Oferim aceleași facilități ca și în cazul retreat-ului de 2 zile, cazare, masă, fotografi, masaj, etc. Costul unei astfel de excursii este între 3.000 și 3.500 de lei”, a explicat Mariya.

Planuri și investiții

Proiectul Together We Ride a apărut în martie 2024. În anul precedent, antreprenoarea a organizat 17 ieșiri. De asemenea, în 2025, pe lângă cele trei experiențe deja realizate, mai sunt programate încă 19 în România. „Programul pe anul acesta este deja făcut și se găsește pe site-ul nostru. Pe lângă ieșirile în România, în 2025 urmează și 2 ieșiri în Cipru, care vor avea loc în octombrie-noiembrie. În această țară noi avem deja motociclete și echipamente. În acest moment, eu caut locația în care să putem caza fetele, să avem parte și de spa și piscină. Vom zbura din România și vom petrece 4 zile în Cipru în acest retreat.

Mi-am dorit să organizez ieșiri și în afara țării. Am fete care au venit și de patru-cinci ori cu mine și vreau să pot să le ofer și locații noi în afara țării. Înainte să stabilesc o destinație trebuie să merg eu să verific tot, de la motociclete la rute, care sunt foarte importante pentru că nu trebuie să fie complicate. Așa că mi-am făcut eu o mini vacanță în Cipru și am căutat locații”, a afirmat Mariya Kostyuk.

Potrivit antreprenoarei, investiția inițială în acest proiect a fost una destul de mică, deoarece motocicletele și locațiile se închiriază. „Prima investiție a fost destul de mică, eu închiriez tot. Încerc să colaborez cu diferite locații. Prima mea investiție a fost de aproape 2.000 de euro pentru tricouri, branding, Instagram, fotograf, etc. În rest se plătește la fiecare proiect”, a explicat Mariya. În 2024, afacerea a avut o profitabilitate de 17-20%, iar sezonul de vară este cea mai ocupată perioadă.