Condiții noi pentru acordarea locuințelor sociale. Proiect de lege

Locuințele sociale ar putea deveni mai greu de obținut, dacă proiectul de lege aflat în discuție în Parlament va fi aprobat. Persoanele care solicită o astfel de locuință vor trebui să îndeplinească mai multe criterii pentru a putea beneficia de ele.

Proiectul depus la Senat propune modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și urmărește redefinirea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care solicită o locuință socială. Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie aprobat de Parlament și promulgat de președintele țării.

„Modificările propuse vor avea un impact social pozitiv considerabil. În primul rând, persoanele defavorizate care solicită locuințe sociale vor beneficia de criterii de atribuire mai clare și mai corecte, ceea ce va spori transparența și încrederea în procesul de alocare. Clarificarea condițiilor de eligibilitate va preveni eventualele abuzuri sau favorizări nejustificate, asigurând că locuințele sociale ajung la cei care într-adevăr au nevoie și îndeplinesc condițiile legale. Introducerea obligației de înregistrare la agențiile pentru ocuparea forței de muncă va stimula participarea activă pe piața muncii și reducerea dependenței de ajutoarele sociale”, afirmă autorii proiectului.

Proiectul depus în Parlament va introduce în Legea 114/1996 o prevedere clară privind eligibilitatea pentru locuințele sociale. Astfel, repartizarea lor se va face în funcție de plafonul de venit și de respectarea celorlalte condiții prevăzute de lege.

Potrivit modificării, solicitanții vor putea primi o locuință socială doar dacă venitul lor mediu lunar rămâne sub câștigul salarial mediu net pe economie. Autoritățile vor lua în calcul valoarea publicată în cel mai recent Buletin statistic al Institutului Național de Statistică, valabil înainte de analiza cererii. De asemenea, venitul trebuie să se mențină sub acest prag până în luna anterioară repartizării locuinței.

Proiectul le permite consiliilor locale să stabilească criterii suplimentare prin care să prioritizeze cererile pentru locuințele sociale.

Proiectul de lege introduce și două situații în care solicitanții nu pot obține o locuință socială din fondul locativ public:

existența unor datorii la bugetul local, valabile la data analizării cererii;

lipsa dovezii că au depus anual o solicitare de angajare la agenția pentru ocuparea forței de muncă sau la o altă instituție publică competentă. Sunt exceptați pensionarii, persoanele cu handicap grav și cei cu boli cronice confirmate medical, care nu au obligația legală de a se înregistra ca șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

În prezent, legea mai stabilește că nu pot primi locuințe sociale persoanele sau familiile care: