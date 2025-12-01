Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la preluarea mandatului

În cadrul recepției organizate la Cotroceni de Ziua Națională, președintele Nicușor Dan a rostit cel mai ferm și critic discurs de până acum, afirmând deschis că România este „o țară coruptă” și că sistemele publice, în special educația și sănătatea, sunt mult sub nivelul resurselor investite în ele.

„Celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit. Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut”.

Președintele a spus că este nevoie de luciditate pentru a înțelege unde se află România astăzi: „Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani. Și trăim mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă”.

Nicușor Dan a transmis cel mai dur mesaj al său de până acum: „România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”.

El a recunoscut că practicile corupte au frânat dezvoltarea țării: „Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi”. Totodată, președintele a afirmat că „în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”.

Președintele a subliniat slăbiciunile sistemului de învățământ: „Avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab. Și asta o să ne provoace mari probleme în viitor”.

Nicușor Dan a vorbit și despre sănătate: „Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo. Dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR”.

Șeful statului a menționat și forța mediului privat: „Avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani”.

În același timp, a atras atenția asupra vulnerabilităților: „Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică”. Cu toate acestea, președintele a punctat menținerea obiectivelor majore: „Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”.