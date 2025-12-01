Tricolorul României și povestea lui ascunsă. Cum a evoluat cel mai important simbol național de la revoluții la controversele moderne

Tricolorul României are o istorie mai complicată decât pare. Culorile nu au fost mereu în aceeași ordine, semnificațiile actuale au fost stabilite târziu, iar steagul a trecut prin revoluții, schimbări de regim și dispute politice. O radiografie completă a evoluției simbolului românesc.

Puține simboluri românești par la fel de stabile și de consensuale precum tricolorul. Culoarea albastră lângă catarg, apoi galben și roșu, a devenit imediat recognoscibilă oriunde în lume și este prezentă în mod constant în spațiul public. Pare un simbol simplu, ușor de înțeles și fără ambiguități. Totuși, istoria reală a drapelului românesc contrazice această percepție. Culorile nu au fost întotdeauna în această ordine, iar semnificațiile lor sunt rezultatul unor decizii politice, unor revoluții și unor momente în care România s-a reinventat.

Tricolorul actual a fost oficializat în secolul al XIX-lea, odată cu transformările profunde ale statului modern român. Simbolul a trecut prin schimbări succesive, fie că vorbim despre revoluția de la 1848, domnia lui Cuza, regatul României sau perioada comunistă. Steagul a fost modificat, cenzurat, retușat sau recuperat, iar după 1989 a devenit chiar o imagine a libertății, cu emblema decupată la mijloc. În spatele culorilor există episoade puțin cunoscute, iar multe dintre ele sunt uitate astăzi.

Primele mărturii ale folosirii celor trei culori apar încă din secolul al XVIII-lea. Ele nu au fost asociate inițial cu un drapel național, ci cu diferite simboluri folosite în spațiul românesc: steaguri de breaslă, panglici ale unor companii de grăniceri sau însemne pe documente oficiale.

Înainte de apariția statului român modern, cele trei culori erau prezente separat sau în combinații diferite. Nu existau reguli clare, iar ordinea nu era stabilită. În unele cazuri, roșul se afla sus, în altele apărea doar o bandă subțire de albastru. Identitatea vizuală a spațiului românesc era fluidă, fără o codificare oficială.

Această lipsă de uniformitate explică și de ce istoricii întâlnesc atât de multe variante de steaguri în arhivele medievale și premoderne. Deși tricolorul pare astăzi imuabil, originea lui este mai mult un amestec de tradiție locală și reinterpretări politice ulterioare.

Momentul care a definit tricolorul în forma sa modernă a fost revoluția pașoptistă. Atunci, culorile au fost unite pentru prima dată într-un simbol politic coerent, iar steagul a devenit expresia aspirațiilor românilor către independență și drepturi civile.

Steagul de la 1848 nu arăta însă ca cel de astăzi. Ordinea culorilor era diferită, iar orientarea Panglicii tricolore varia în funcție de zonă. La București, steagul folosit de revoluționari avea roșu sus, galben în centru și albastru jos. În Țara Românească, multe steaguri aveau inscripții religioase sau mesaje precum „Dreptate și Frăție”.

Confuzia a fost atât de mare, încât guvernul revoluționar a emis un decret pentru a stabili ordinea culorilor. Chiar și așa, în practica militară și civilă au coexistat mai multe variante până la reprimarea revoluției.

Stabilirea ordinii actuale, cu albastrul la catarg, s-a făcut în contextul formării statului român modern. În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, simbolurile naționale au fost regândite pentru a crea o identitate clară, distinctă de cele ale Imperiului Otoman sau ale altor puteri regionale.

Albastru, galben și roșu au fost considerate culorile tradiționale ale celor trei principate istorice: Moldova, Țara Românească și Transilvania. În realitate, aceste asocieri au fost create ulterior, în dorința de a construi o poveste coerentă. Culorile nu se regăseau în mod consecvent în stemele medievale, iar relația lor cu provinciile istorice este mai degrabă simbolică decât documentată.

Cu toate acestea, ordinea de astăzi s-a impus definitiv după 1867, când România a adoptat oficial drapelul tricolor cu benzile verticale. Steagul a devenit un element central al uniformelor militare, instituțiilor publice și actelor oficiale.

Perioada monarhiei a adus stabilitate simbolului, dar și primele disputele legate de folosirea stemei. Pe steagul oficial apărea coroana regală, iar dezbaterea privind dimensiunea și poziția acesteia a durat ani de zile. Erau diferențe între steagul civil și cel militar, iar unele instituții foloseau variante neoficiale.

După 1918, odată cu Marea Unire, drapelul a început să circule într-o formă standardizată, dar apariția noilor provincii a creat confuzii legate de noile simboluri regionale. Tricolorul a devenit însă un element esențial în consolidarea României Mari.

Schimbările de regim politic au afectat întotdeauna simbolurile. În 1948, odată cu instaurarea puterii comuniste, stema regală a fost eliminată. A fost introdusă o stemă nouă, cu elemente industriale și agricole. Ulterior, în anii ’60, stema a fost modificată din nou pentru a include Carpații și o sondă de petrol.

Tricolorul a rămas în aceeași ordine, dar steagul oficial a devenit un instrument de propagandă. Puțini își mai amintesc că în fiecare instituție existau reguli precise pentru dimensiuni, înclinare și orientare. De asemenea, existau sancțiuni pentru folosirea greșită.

Cel mai dramatic moment din istoria tricolorului a fost Revoluția din 1989. Imaginea steagului cu gaura decupată, în locul stemei comuniste, a devenit simbolul tranziției spre libertate.

Gestul de a decupa stema a fost spontan și nu a fost coordonat de lideri politici. A apărut simultan în Timișoara, București și alte orașe, iar în câteva ore a devenit o emblemă a revoltei împotriva regimului Ceaușescu.

Deși steagul oficial de astăzi nu include o stemă, amintirea acelui simbol rămâne puternică și este încă folosită în proteste sau manifestații civice.

În prezent, tricolorul este reglementat clar prin lege, dar apar adesea polemici. Unele partide politice sunt acuzate că îl folosesc excesiv în campanii electorale. În alte cazuri, drapelul apare pe materiale promoționale comerciale, lucru interzis prin legislație. Există și discuții despre nuanțele exacte ale culorilor, pentru că legea nu stabilește coduri Pantone, iar instituțiile folosesc adesea nuanțe diferite.

Tricolorul este un simbol național, dar și un instrument identitar. Este prezent pe stadioane, în școli, în Piața Universității sau în diaspora. Dincolo de controverse, culorile rămân un punct fix într-o societate aflată într-o schimbare permanentă.