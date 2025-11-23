Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 noiembrie 2025. Români, vă ordon, arborați tricolorul !

24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu. În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Clement din Roma şi Petru din Alexandria.

Tradiţional, în "Kalendar", pe 24 noiembrie, este "Climăta Vântului", fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenomen meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale din Europa, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, România este, a devenit, o colonie. Şi o colonie culturală. De peste o sută cincizeci de ani trebuie să imităm pe cineva. Nu am fost mereu obligaţi, ci s-au găsit nişte „cozi de topor” care au exagerat şi exagerează căutând jigodos aprobarea de la licuriciul respectiv, sperând că-i face plăcere marelui „prieten”. Nu mai suntem noi, ci trebuie să fim nemţi, francezi, ruşi, americani, acum, probabil, din nou francezi, după cine locuiește la Cotroceni!

Suspendarea spiritului naţional, a patriotismului, ne-a dus, ne-a redus, la ceea ce suntem astăzi: doar nişte imitaţii prost fardate! De care lumea bună se fereşte ca de nişte ţoape de mahala şi întoarce capul cu jenă!

În timp ce în Occident şi în America patriotismul şi naţionalismul sunt la un nivel maxim şi sunt cultivate cu atenţie. Sigur, ceea ce este bun pentru metropolă, nu este bun în colonie! Este ceva în cartea Orianei Fallaci despre acest subiect.

Nu mai am cartea Orianei Fallaci. De ce n-o mai am? Am aruncat-o! Pentru că a fost tradusă prost, politic corect. Literar, gramatical, niciun reproş, este o traducere excelentă. Dar să schimonoseşti mesajul principal în halul ăsta, să faci din titlu o bătaie de joc? În ediţia originală italienească, cea de la Milano din 2001, poartă numele „La Rabbia e l’Orgoglio”. Eu am, pe undeva, ediţia în limba engleză „The Rage and the Pride” datorat editurii Rizzoli International. Tot de la această editură am şi „The Force of Reason” urmarea „The Rage and the Pride”.

De ce am aruncat versiune în limba română ? Pentru că avea ca titlu „Mânia şi Orgoliul”!!! Mai prost nu se putea! Traducerea corectă, în spiritul a ceea ce a vrut celebrissima jurnalistă să ne transmită ar fi fost: „Furia şi Mândria”. În toată atitudinea ei, toată viaţa, Oriana a fost furioasă şi foarte mândră. Orgolioasă, o, nu, niciodată! „l’Orgoglio” se traduce în limba română, în acest caz cu „Mândrie” deoarece termenul orgoliu, vanitate, are în limba română o conotaţie negativă, este un păcat capital!

Bun, Oriana, cărţile ei, de fapt, se lăfăie pe rafturile bibliotecii mele din Virginia, între cărţile lui Robert McNamara şi o ediţie rară din operele complete ale lui Shakespeare. Aşa că o să vă citez din memorie: „... nu există muncitori mai ursuzi, mai voluntari, mai liberi decât muncitorii din New York. Nu ascultă nici măcar de sindicatele lor. Dar dacă le atingi drapelul, dacă le atingi Patria... e nenorocire! Şi, excluzând Franţa, nu îmi închipui o ţară mai patrioată decât America!”

Mă gândeam la toate acestea, dragi lupi padawani şi hobbiţi când am realizat de ce erau interesaţi căţeii mei. Vecinul, la vreo două sute de metri distanţă, arborase pe casa lui un tricolor imens, care flutura cu furie.

Am aflat de unde cumpărase tricolorul, am pus-o pe Mémé, căţeluşa cea frumoasă şi buclată, în lesă şi am coborât împreună, pe poteci ştiute numai de mine şi de călugărul Cristian, în cochetul orăşel de la poalele munţilor. M-am dus la singurul supermarket, de unde cumpărase vecinul drapelul. Acolo, o surpriză plăcută. Nu mai aveau niciun tricolor. S-au vândut ca pâinea caldă, dom’ profesor, îmi spune un tânăr care mă citeşte pe EVZ. Dar avem nişte steaguri mai mici, doar de un metru şi jumătate. Am cumpărat două... măcar la suprafaţă să-l concurez pe vecin. Am mai cumpărat, din toată sărăcia mea de pustnic şi vreo zece DVD-uri de ale lui Sergiu Nicolaescu. Diseară o să revăd, pentru a o mia oară, poate, „Mihai Viteazul”.

Ţin minte, în State, cum TOŢI arboram Stars and Stripes la zilele de sărbătoare. Să fie, aici, acum, în România, din cauza ameninţărilor, a războiului, a vieții grele, un prim pas de solidaritate naţională? Lumea revine la valorile adevărate? Bune întrebări !

Dacă este aşa, români, vă ordon, arboraţi tricolorul! Mare, mic, nu contează, este un prim gest, drumul de o mie de leghe începe cu un pas. Haideţi să facem pasul acesta!

Dacă nu aveţi tricolor, cumpăraţi-l mâine, este ieftin, câţiva lei, dar până la Ziua Naţională să avem toţi tricolorul pe casă, pe balcon, la ferestre. Este mereu, o speranţă nouă, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbările repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea pot aduce succes! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo - îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l - nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine.

TAUR Fii mai modest în pretenţii şi poţi avea o viaţă mai bună. Nu trebuie să exagerezi, păstrează echilibrul! Azi, cumpărături, dar trebuie să ai răbdare, poate găseşte ceva interesant şi ieftin! Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Astăzi, calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să te dai important şi să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

GEMENI Conjunctura îţi amplifică intuiţia, dar şi oferă nişte propuneri tentante în domeniul activităţii tale. E o perioadă bună ca să te concentrezi şi să rezolvi cu brio sarcinile de serviciu! Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil, poate fi, o întâlnire mai veselă. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

RAC Ai nevoie de sprijin din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Ai intrat în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale prea ambiţioase. O veste de la prieteni. Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune, adică astăzi, se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

LEU Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional. O posibilă surpriză plăcută, o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Zi de reflecţii, astrele favorizează activitatea mentală! Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fără prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate.

FECIOARĂ Cu toate că vremea de toamnă te influenţeaza, este timpul unor decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce trebuie, este să iei hotărârile la momentul potrivit, astăzi, de exemplu! Odihneste-te mai mult si respiră aer curat şi răreşte ţigaretele. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza şi vei caştiga!

BALANŢĂ O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Treci printr-o perioada mediocră, dar joacă puţin teatru şi o să te simţi mult mai bine! Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie. Pe de altă parte Saturn, retrograd, arată că s-a strâns o componentă de oboseală cronică şi de stres şi enervare – principii negative – pe care trebuie să le rezolvi. Fii sincer cu tine, gaseste-ti motivele de enervare şi vezi dacă poţi să le rezolvi singur.

SCORPION Nu tot ce este mai nou este şi mai bun. Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Nu ai timp, dar nu lăsa lucrurile neterminate, concentrează-te! Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective. Se apropie sărbătorile de iarnă cu vacanţele, Crăciunul şi stelele din nou sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp!

SĂGETĂTOR Astăzi eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă, în mod nejustificat, grijile legate de familie. Răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti de mult. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor.

CAPRICORN Faci figuri în faţa unor veşti la care nu te aşteptai. Nu îţi plac, în general, surprizele, riscul, siguranţa ta personală este lucrul cel mai important. Este momentul să activezi defensiva! Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Ziua de astăzi este o perioadă de timp legată de protecţie. În aceiaşi măsură doreşti să oferi protecţie, cât şi să te bucuri tu însuţi de ea. Protecţia însemnând tot ceea ce te face să te simţi bine şi în siguranţă, de la bani la o vorbă bună, de la un gest de prietenie la o promisiune avantajoasă.

VĂRSĂTOR Conjunctura te avantajează. Prevezi nişte schimbări favorabile. Fii precis şi convingător în discuţii, mai ales cu prietenii şi familia. Astăzi ai un prilej să recapeţi iniţiativa! Nu întreprinde nimic important sau riscant. Ia lucrurile mai uşor, aproape în glumă. Amână orice ai de făcut până după amiază când configuraţia stelelor îţi este mai favorabilă. Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese.

PEŞTI Fără riscuri! Prudenţa trebuie sa te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu şi faţă de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină! Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti şi la sărbătorile de iarnă. Vremea devine rapid friguroasă şi zăpada nu o să aşteapte. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, bea o cafea, unii medici susţin că face numai bine şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...