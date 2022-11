HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 24 noiembrie 2022. De Thanksgiving Day, Donald Trump dă o masă.

24 noiembrie

Pe 24 noiembrie s-au născut Spinoza, Henri Toulouse-Lautrec, Emir Kusturica, Matei Millo, Victor Iliu, Emil Hosu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Clement din Roma şi Petru din Alexandria.

Tradiţional, în „Kalendar”, pe 24 noiembrie, este „Climăta Vântului”, fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenomen meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale din Europa, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic.

De acum, după Climăta Vântului, poate să înceapă iarna, exclamă doamna mitologiei românești, Antoaneta Olteanu!

După DE CE, pe care ieri l-am expediat rapid, urmează întrebarea CÂND. Când să consulți horoscopul? Un răspuns simplu ar fi când apare, cât mai repede! Horoscoapele pe zodii, care v-am spus cum au apărut, sunt anuale, lunare, săptămânale și zilnice. Jonathan Cainer spunea că șmecherii, băieții deștepți, fac horoscoape săptămânale, pălmașii, muncitorii din doc, ca noi, fac horoscoape zilnice. Superioritatea unui horoscop săptămânal este că, cuprinde o perioadă suficient de lungă pentru diferite și multe predicții, dar este și o perioadă scurtă așa că consultantul își amintește de ele și coeficientul de realizare este mare. Vai ce bun este astrologul X, tot ce mi-a spus săptămâna asta s-a îndeplinit!

Horoscopul meu zilnic apare la orele 00:00 ora României și este pentru toată ziua. Cred că este consultat mai ales dimineața.

Așa cum sunt informat din State, Donald Trump, dă astăzi, o masă la Mar-a-Lago. De Thanksgiving Day. Sunt invitate toate marile căpetenii republicane, cei câțiva oameni de afaceri care îl susțin și Elon Musk. Este evident ce se va discuta și ce se va pune la cale. Elon Musk a fost invitat pentru că o reinstalat contul Twitter al fostului POTUS. După o consultare online, o procedură foarte democratică și liberală, în care și subsemnatul a votat pentru reinstalarea contului lui Donald Trump. Tare aș dori să mă fac o musculiță inofensivă și să bâzâi pe acolo, să aud ce se vorbește. Probabil ca aș fi fost dat cu flit, măsurile de securitate sunt nemaivăzute. O să auzim și o să vedem rezultatele, în presa americană știrea are embargo. Un vechi prieten, un jamaican care a fost mare și tare, acum și el plecat la Domnul, republican și el, mi-a spus odată: ”Donald este bărbatul care l-a împușcat pe Liberty Valance!”

Mi s-au aprins toate ledurile, ca la DEFCON 1! The Man Who Shot Liberty Valance! Este un concept din marketingul politic, așa cum este Simple Simon în jurnalistică. Un roman și un western-cult din anul 1962. Cu nec plus ultra John Wayne, James Stewart și Lee Marvin. Acțiunea este simplă, un western clasic. La funeraliile unui obscur fermier vine un senator din Washington, de două ori guvernator al statului, cu șanse mari la Casa Albă. Proprietarul unui ziar important îl întreabă care este legătura dintre marele om politic și modestul fermier. Povestea este simplă. Din Est vine un avocat, James Stewart, într-un orășel din Vest, orășel terorizat de pistolarul Liberty Valance, cel mai rapid trăgător din regiune, interpretat de Lee Marvin. Avocatul intră imediat pe curs de coliziune cu pistolarul. Duelul, inevitabil, este câștigat de avocat, în mod miraculos. Dar, fermierul John Wayne, un excelent trăgător, îl ajutase pe avocat, trăgând în Liberty Valance în același timp cu el dintr-un loc ascuns. Pentru că avocatul era Legea și Ordinea, atât de necesare în Vest. Faima avocatului ca bărbatul care l-a împușcat pe celebrul pistolar Liberty Valance îl propulsează ca reprezentant al statului nou constituit, la Washington. Avocatul are scrupule, a omorât un om, dar fermierul le risipește, el a fost cel care l-a nimerit pe Liberty Valance. Filmul se sfârșește cum propriertaul ziarului rupe însemnările ziaristului care urmărise relatarea senatorului și le aruncă în foc. Senatorul îl întreabă, ce o să apară în ziar? „When the legend becomes fact, print the legend!” – vine răspunsul, intrat în cărțile de marketing politic. Mai mult, senatorul, cere un mic serviciu șefului de tren, care urma să-l ducă înapoi la Washington și întreabă dacă nu este prea mult. ”Nimic nu este prea mult pentru bărbatul care l-a împușcat pe Liberty Valance!” vine răspunsul.

Oare legenda lui Donald Trump este asemănătoare cu cea a bărbatului care l-a împușcat pe Liberty Valance? Prietenul meu a spus că da. O să trăim și o să vedem!

Am văzut pe Netflix două filme alb-negru clasice, anii 40’ sau 50’ care mi-au adus echilibrul și plăcerea cinefilului. ”Landfall” și ”The Ringer” făcute pe vremea când se știa cinematografie. Nu vi le povestesc, poate le vedeți. Vizionare plăcută!

Doar mâine, este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 24 noiembrie 2022



BERBEC Trebuie neapărat să-ți regăsește obiectivitatea, diplomația și spiritul mic burghez ca să poți tranșa convenabil o dispută. Uneori cel mai deștept cedează, vezi dacă poți face un compromis. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

TAUR Configuraţia astrologică te avantajează în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Cu atâtea informații pe secundă îți este greu să le găsești pe cele interesante, dar încearcă! Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică de la defuncta cofetărie Casata .

GEMENI De dimineață, o promisiune îţi dă aripi şi cu toate că te-ai pregătit astăzi pentru o activitate obişnuită, veştile de ultimă oră îţi oferă motivele pentru un efort sporit, mai toată ziua! O persoană influentă, Leu sau Scorpion, te va ajuta, sau mai curând, poate să te ajute. Este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criza si de dezastre anunțate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva!

RAC Nu fii comod, dă-ţi silinţa, ai o mare oportunitate să te faci remarcat în ochii celor dragi. În registrul benefic, desigur. Profită de prilej şi pune la punct unele probleme de comunicare. O mică supărare dar pe total perioada – îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut. Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult, vorbește cu miez!

LEU Coordonatele zilei trebuie să fie fermitatea şi politeţea, la serviciu, acasă, sau în familie. Nu ceda uşor, ai dreptate şi stelele ştiu! Fă-i să ştie şi pe cei din jur, încet, cu grijă! Astăzi poate fi o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci, nu există Leu să nu conducă ceva!

FECIOARĂ Astăzi, mai toată ziua ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu ai pierdut degeaba timpul şi că experienţa contează! Dar nu exagera, nimeni nu are nevoie să i se amintească toate greșelile! Realizări mici, însă pline de bucurii. Astazi te vei simţi foarte bine citind o carte. sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi – poate vei întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti gata să ajuți, curat şi minuţios dar nu eşti spontan! Lumea trece printr-o configuraţie malefică cu mult haos in comunicare şi sentimente, dar nu trebuie să se încurce afacerile tale amoroase din atâta lucru!

BALANŢA Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, stelele spun că încă dispui de o rezervă oarecare de energie. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi, vei constata bunele lor intenţii. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Nu specula, nu da, sau primi, bani cu împrumut. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti departe de casă. Orele dimineţii sunt cele mai bune pentru decizii, sau întâlniri importante. Dragostea, familia, prietenii sunt domenii mai bine aspectată.

SCORPION Dimineaţa te doare capul din cauza discuţiilor fără rost. Parcă ar fi terapie de grup, nu o discuţie normală între oameni responsabili! Însă, seară bună, cu o întâlnire care îţi face plăcere. Aspectele planetare complexe oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Transformări în bine, la serviciu şi acasă. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când starea de bine îţi este pusă la încercare – niste dureri suspecte şi insistente, poate reumatice. Femeile Scorpion, mai ales, sunt astazi avantajate în dragoste. Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în nici un fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă!

SĂGETĂTOR În telenovela ta sentimentală se pare ca au trecut şocurile şi trăirile intense, acum este loc de puţină reflecţie. Știi foarte bine ce-i de făcut, trebuie doar să aştepţi momentul potrivit! O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în colaboratori. Dar nu uita: “schimbările dese – cheia marilor succese” ! Protejează-ţi sănătatea în cel mai înalt grad şi evită orice are un cât de cât un grad de risc. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere.

CAPRICORN Dă curs impulsului sufletului. Este mai important să stai cu un prieten şi să trăncăniţi ore în șir, depănând amintiri și făcând proiecte. Lasă tv și netul, te prostești, fără supărare! Pentru nativii seniori este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte durerile, reumatismele la genuchi. Pentru unii Capricorni: câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor sau lipsa lor aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se chiamă „voinţa de a învinge”!

VĂRSĂTOR Astăzi călătoreşti în timp, faci o excursie în istoria ta recentă. Aici ai greștit, aici puteai să faci mai bine, aici te-ai descurcat excelent. Asta se numește experiență de viață, folosește-o! Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încercă să te stăpâneşti. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, oferă-le dreptul de a avea dreptate, doar sunt ”cei dragi”!

PEŞTI Dimineaţa este mai densă, obositoare, dar seara pare relaxantă şi liniştită. Ca să fie aşa, astăzi nu intra în discuţii inutile cu Scorpionii sau Leii, în general cu semnele de apă şi foc! Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante.