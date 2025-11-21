Carrefour dă startul pregătirilor pentru Crăciun. Idei pentru cadouri și decorațiuni

Carrefour deschide sezonul reducerilor de sărbători cu idei pentru părinți, pasionați de LEGO și pentru toți cei care își pregătesc din timp casa pentru Crăciun. Retailerul lansează reduceri anticipate la jucăriile LEGO, cu discounturi de până la 40% pentru o planificare eficientă a bugetului, alături de un cupon special de 30% pentru decorațiuni și brazi artificiali.

De Black Friday, Carrefour vine cu reduceri la gama LEGO: la achiziționarea a două seturi LEGO care nu sunt deja în alte promoții, clienții primesc 50% reducere la al doilea produs, cel cu prețul mai mic. Oferta este valabilă în magazinele Carrefour Hipermarket și Market, în limita stocului disponibil.

Reduceri semnificative se aplică și pentru seturile LEGO foarte căutate, potrivite atât pentru joacă, cât și pentru colecționare. Printre acestea se numără LEGO Disney – Ghiveciul Moanei, redus cu 37%, LEGO Minecraft – Case pentru papagali, cu o reducere de 35% și LEGO Botanicals – Buchet de flori roz (–29%).

Campania aduce într-un singur loc seturi pentru creativitate, construcție, gaming, povești clasice și modele tehnice, potrivite atât copiilor, cât și adolescenților sau adulților. De la seturi educative pentru preșcolari precum LEGO DUPLO - Trenul cu numere (reducere 20%), până la seturi cu personaje emblematice precum LEGO MINECRAFT - Creeper (reducere 23%) sau LEGO NINJAGO - Vehicul-robot zburător al lui Kai (reducere 23%), oferta acoperă cadouri potrivite pentru toate gusturile. Pentru adolescenți sau colecționari, gama include LEGO Speed Champions - Mașina de curse F1 Ferrari SF-24 (reducere 21%) sau LEGO Botanicals - Mini orhidee (reducere 20%), pentru flori care nu se ofilesc niciodată.

Produsele sunt disponibile în întreaga rețea Carrefour Hipermarket și Market din România, precum și online, pe www.carrefour.ro. Campania permite optimizarea bugetului de Crăciun prin achiziții anticipate, pentru a evita indisponibilitatea produselor în perioada de vârf a sezonului.

Pentru cei care vor să își pregătească locuința pentru sărbători, Carrefour vine cu o ofertă specială: la achiziția brazilor artificiali și a decorațiunilor de Crăciun, între 20 și 23 noiembrie, clienții Carrefour pot obține un cupon de reduceri de 30%. Acestea pot fi utilizate pentru cumpărături ulterioare, în perioada 24 noiembrie - 7 decembrie. Oferta este disponibilă atât în hipermarket, cât și în Carrefour Market și online, pe site-ul www.carrefour.ro.

Astfel, clienții pot opta pentru figurine cu Moș Crăciun cu o reducere de 23%, brazi artificiali de 180 cm, decorați cu merișoare și zăpadă pe vârfuri, sau instalații luminoase, atât albe cât și colorate.

Cu reducerile la LEGO și cuponul pentru decorațiuni, clienții își pot pregăti din timp atât cadourile, cât și atmosfera festivă din locuință. Carrefour aduce toate acestea într-un singur loc, în magazine și online, în limita stocurilor disponibile.