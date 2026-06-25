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Proiect-cheie pe Autostrada Transilvania. Nod rutier important pentru conexiunea cu rețeaua națională

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Proiect-cheie pe Autostrada Transilvania. Nod rutier important pentru conexiunea cu rețeaua naționalăAutostrada Transilvania. Sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat miercuri emiterea deciziei de expropriere pentru terenurile necesare construirii nodului rutier Spinuș de pe Autostrada Transilvania, în județul Bihor. Sunt vizate 106 imobile, cu o suprafață totală de aproximativ 123.000 de metri pătrați, iar proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de 277.000 de lei.

Noi pași pentru Autostrada Transilvania. 106 imobile au trecut în proprietatea publică a statului

CNIR a emis Decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul lucrării de utilitate publică de interes național „Nod rutier A3 (km 39+940) – DN 1P (Spinuș), județul Bihor”. Investiția va fi realizată pe traseul subsecțiunii 3C2 Chiribiș – Biharia a Autostrăzii Transilvania.

Potrivit companiei, suprafața totală expropriată este de aproximativ 123.000 de metri pătrați și cuprinde 106 imobile. Valoarea totală a despăgubirilor acordate proprietarilor este de 277.000 de lei.

În conformitate cu prevederile articolului 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în urma Deciziei de expropriere nr. 70 din 24 iunie 2026, imobilele proprietate privată aflate pe amplasamentul obiectivului de investiții au trecut din proprietatea persoanelor fizice și juridice în proprietatea publică a statului român.

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CNIR anunță că decizia de expropriere a fost transmisă Primăriilor Spinuș și Sâniob, din județul Bihor, urmând să fie publicată și pe pagina de internet a expropriatorului.

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚

𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚. Sursă foto: Facebook

Constructorul are la dispoziție cinci luni pentru proiectare și șase luni pentru execuție

Lucrările la nodul rutier Spinuș vor fi executate de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98.

Contractul prevede o perioadă de proiectare de cinci luni, ordinul de începere fiind emis în data de 5 mai 2026, iar termenul stabilit pentru execuția lucrărilor este de șase luni.

Cum va arăta nodul rutier Spinuș

Nodul rutier va realiza conexiunea dintre Autostrada Transilvania și drumul național DN1P, facilitând accesul pe și de pe A3 pentru comunitățile din zonă și asigurând o legătură mai rapidă cu rețeaua rutieră existentă.

Proiectul include șase bretele care vor asigura toate relațiile și fluxurile de trafic, iar viteza de proiectare a nodului rutier este de 60 km/h.

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