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Programul meciurilor de joi și vineri la Campionatul Mondial de fotbal. Continuă emoțiile din șaisprezecimi

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Programul meciurilor de joi și vineri la Campionatul Mondial de fotbal. Continuă emoțiile din șaisprezecimiCampionatul Mondial. Sursa foto: FIFA
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Campionatul Mondial de fotbal din 2026 continuă să ofere momente pline de adrenalină și meciuri electrizante în faza șaisprezecimilor de finală. Turneul final găzduit în premieră de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada a depășit deja recordul istoric de audiență în tribune, iar confruntările eliminatorii programează noi dueluri spectaculoase în zilele de joi, 2 iulie, și vineri, 3 iulie. Pentru fanii din România care vor să urmărească transmisiunile în direct, iată programul complet al orelor de start adaptate la fusul orar local.

Programul meciurilor de joi și vineri la Campionatul Mondial de fotbal

Faza eliminatorie programează joi două meciuri de o importanță capitală pentru configurarea tabloului optimilor de finală.

Meciul cu numărul 84 este programat spre finalul serii, la ora 22:00. Spania se va măsura cu Austria într-o partidă clasică de nivel european. Confruntarea se va desfășura pe impunătorul Los Angeles Stadium, un loc unde spectacolul din tribune este garantat.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

Meciurile de vineri, 3 iulie, pe arenele din America de Nord

Ziua de vineri aduce o densitate și mai mare de meciuri de top, cu trei dispute extrem de echilibrate, împărțite pe tot parcursul zilei din punct de vedere al orelor din România.

Seria începe în miez de noapte cu meciul 83, programat la ora 02:00, când Portugalia va întâlni Croația. Acest duel de foc se va juca pe arena din Toronto, Canada, fiind una dintre cele mai așteptate partide din această fază eliminatorie.

Elveția și Algeria luptă pentru un loc în optimile de finală

Câteva ore mai târziu, de la ora 06:00, se va fluiera startul meciului 85. Elveția și Algeria se vor înfrunta la Vancouver, pe BC Place, într-un meci în care disciplina tactică va juca un rol decisiv.

Ultima partidă din programul zilei de vineri este meciul 88, programat la ora 21:00. Australia va juca împotriva Egiptului pe Dallas Stadium din Texas, încheind o zi plină de fotbal spectacol la cel mai înalt nivel internațional. Fanii din întreaga lume așteaptă să vadă care dintre aceste selecționate vor obține mult dorita calificare în optimile de finală.

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