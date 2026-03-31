Programul „DOR” revine. Tinerii din diaspora și Republica Moldova se pot înscrie până pe 22 aprilie

Republica Moldova. Programul guvernamental „DOR – Diaspora Origini Reveniri" revine și în 2026 cu o nouă ediție, oferind copiilor și tinerilor din diaspora și din Republica Moldova oportunitatea de a se reconecta cu rădăcinile lor culturale, într-un context educațional și interactiv. Autoritățile au dat startul înscrierilor, iar participarea este gratuită, costurile fiind acoperite din bugetul de stat.

Biroul relații cu diaspora (BRD) dă startul lucrărilor pentru Programul guvernamental „DOR - Diasporă Origini Reveniri”, destinat copiilor și tinerilor din țară și de peste hotare, pentru promovarea și păstrarea tradițiilor și valorilor naționale. Participarea este gratuită, iar solicitările pot fi depuse în perioada 30 martie – 22 aprilie.

Ediția din acest an, a XIV-a la număr, se va desfășura în două sesiuni, în prima și a doua jumătate a lunii august.

Sunt eligibili copii din diasporă și din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 12–17 ani. Pentru candidații din diasporă se cere să poată comunica în limba română. Prioritate au candidaturi care nu au mai participat anterior la program.

Ca și în alți ani, aceștia vor descoperi Republica Moldova și vor dezvolta competențele de comunicare în limba română, prin activități culturale, educaționale și sportive organizate în cadrul taberelor.

Cheltuielile sunt acoperite din bugetul de stat. Participanții de peste hotare plătesc doar biletele de călătorie către și dinspre Republica Moldova.

Elevii din diaspora vor completa formularul disponibil pe pagina oficială a Biroului relații cu diaspora și vor transmite un mesaj video, cu durata maximă de un minut, în care vor explica, în limba română, interesul pentru a participa.

Candidații din țară vor depune la BRD un mesaj video de trei minute la subiectul: „Valorile care ne unesc, oriunde ne-am afla”. Totodată, sunt solicitate dovezi ale implicării acestora în activități extra-curriculare. Sunt acceptate diplome, certificate sau mențiuni care pot reflecta activități sportive, artistice, academice sau de voluntariat.

Programul DOR a fost lansat pentru prima dată în anul 2013, inițiativă care a debutat ca o tabără de vară destinată adolescenților moldoveni din diasporă. De-a lungul timpului, numărul participanților a crescut, fiind implicați și elevi din Republica Moldova.

Până în prezent, peste 1.100 de copii au participat la taberele de vară DOR.