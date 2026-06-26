Sezonul fotbalistic 2026-2027 din România este gata de start, după ce tragerea la sorți a țintarului a stabilit meciurile care vor ține fanii cu sufletul la gură. Evenimentul, organizat vineri la Hotelul Marriott din București, a adus în prim-plan programul primei etape și calendarul competițional pentru noul campionat. Universitatea Craiova, formația care deține trofeul suprem, va avea parte de o confruntare extrem de interesantă chiar în runda de debut, pe teren propriu.

Meciurile din prima etapă a Superligii vor avea loc în intervalul 18-19 iulie, iar prima parte a campionatului se va încheia chiar înainte de Crăciun. Pauza de iarnă va începe imediat după disputarea rundei programate în weekendul 19-20 decembrie 2026.

Fotbalul de elită revine rapid în anul următor, competiția urmând să se reia în weekendul 16-17 ianuarie 2027. Faza de play-off și cea de play-out vor debuta în primăvară, mai exact în zilele de 20-21 martie 2027. Ultima rundă din play-off, cea care va pune punct oficial stagiunii, este programată pentru 29-30 mai 2027.

Campioana en-titre, Universitatea Craiova, își va începe campania de apărare a trofeului în Bănie. Oltenii vor primi vizita celor de la UTA, o confruntare care trezește amintiri intense din stagiunea precedentă. Istoria recentă arată că duelul dintre cele două formații oferă mereu spectacol. Universitatea a întâlnit-o pe UTA şi în prima etapă a ediţiei trecute, terminând la egalitate, 3-3, la Arad. De această dată, susținuți de proprii fani, craiovenii speră să obțină toate cele trei puncte.

Înainte de debutul oficial în campionat, microbiștii vor avea parte de un preambul de lux. Noul sezon competiţional va debuta pe 12 iunie, cu Supercupa României, care se va disputa la Craiova, întrre Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj. Această confruntare va fi prima ocazie pentru ambele echipe de a-și măsura forțele și de a pune un trofeu în vitrină înainte de startul ligii.

Nici celelalte echipe de top din Superligă nu vor avea misiuni ușoare în runda inaugurală. Vicecampioana Universitatea Cluj va debuta şi ea acasă în noul sezon, cu Farul Constanţa, într-un meci care promite un fotbal deschis și ofensiv.

În același timp, formațiile care vor reprezenta România pe plan internațional în preliminariile Conference League au primit un program diversificat. CFR Cluj şi FCSB, reprezentantele din Conference League, vor jucă în prima rundă a Superligii în deplasare cu Oţelul, respectiv acasă cu FC Argeş.

Pentru fanii care doresc să își planifice deplasările sau să știe când au loc marile confruntări, iată calendarul detaliat al turului de campionat:

Etapa 1 - 18/19 iulie FCSB - FC Argeş Corvinul Hunedoara - FK Csikszereda Universitatea Cluj - Farul Constanţa Rapid Bucureşti - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe FC Voluntari - FC Botoşani Oţelul Galaţi - CFR Cluj Universitatea Craiova - UTA Arad Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti

Etapa a 2-a - 25-26 iulie FK Csikszereda - FCSB Farul Constanţa - Corvinul Hunedoara Sepsi OSK - Universitatea Cluj FC Botoşani - Rapid CFR Cluj - FC Voluntari UTA Arad - Oţelul Galaţi Dinamo - Universitatea Craiova FC Argeş - Petrolul Ploieşti

Etapa a 3-a - 1-2 august FCSB - Farul Constanţa Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK Universitatea Cluj - FC Botoşani Rapid - CFR Cluj FC Voluntari - UTA Arad Oţelul Galaţi - Dinamo Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti FC Argeş - FK Csikszereda

Etapa a 4-a - 8-9 august Sepsi OSK - FCSB FC Botoşani - Corvinul Hunedoara CFR Cluj - Universitatea Cluj UTA Arad - Rapid Dinamo - FC Voluntari Petrolul Ploieşti - Oţelul Galaţi Farul Constanţa - FK Csikszereda Universitatea Craiova - FC Argeş

Etapa a 5-a - 15-16 august FCSB - FC Botoşani Corvinul Hunedoara - CFR Cluj Universitatea Cluj - UTA Arad Rapid - Dinamo FC Voluntari - Petrolul Ploieşti FK Csikszereda - Sepsi OSK Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova FC Argeş - Farul Constanţa

Etapa a 6-a - 22-23 august CFR Cluj - FCSB UTA Arad - Corvinul Hunedoara Dinamo - Universitatea Cluj Petrolul Ploieşti - Rapid FC Botoşani - FK Csikszereda Universitatea Craiova - FC Voluntari Sepsi OSK - Farul Constanţa Oţelul Galaţi - FC Argeş

Etapa a 7-a - 29-30 august FCSB - UTA Arad Corvinul Hunedoara - Dinamo Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti FK Csikszereda - CFR Cluj Rapid - Universitatea Craiova Farul Constanţa - FC Botoşani FC Voluntari - Oţelul Galaţi FC Argeş - Sepsi OSK

Etapa a 8-a - 5-6 septembrie Dinamo - FCSB Petrolul Ploieşti - Corvinul Hunedoara UTA Arad - FK Csikszereda Universitatea Craiova - Universitatea Cluj CFR Cluj - Farul Constanţa Oţelul Galaţi - Rapid FC Botoşani - Sepsi OSK FC Voluntari - FC Argeş

Etapa a 9-a - 12-13 septembrie FCSB - Petrolul Ploieşti FK Csikszereda - Dinamo Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova Farul Constanţa - UTA Arad Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi Sepsi OSK - CFR Cluj Rapid - FC Voluntari FC Argeş - FC Botoşani

Etapa a 10-a - 19-20 septembrie Universitatea Craiova - FCSB Petrolul Ploieşti - FK Csikszereda Dinamo - Farul Constanţa Oţelul Galaţi - Corvinul Hunedoara UTA Arad - Sepsi OSK FC Voluntari - Universitatea Cluj CFR Cluj - FC Botoşani Rapid - FC Argeş

Etapa a 11-a - 10-11 octombrie FCSB - Oţelul Galaţi FK Csikszereda - Universitatea Craiova Farul Constanţa - Petrolul Ploieşti Sepsi OSK - Dinamo Corvinul Hunedoara - FC Voluntari FC Botoşani - UTA Arad Universitatea Cluj - Rapid FC Argeş - CFR Cluj

Etapa a 12-a - 17-18 octombrie FC Voluntari - FCSB Oţelul Galaţi - FK Csikszereda Universitatea Craiova - Farul Constanţa Petrolul Ploieşti - Sepsi OSK Dinamo - FC Botoşani Rapid - Corvinul Hunedoara UTA Arad - CFR Cluj Universitatea Cluj - FC Argeş

Etapa a 13-a - 24-25 octombrie FCSB - Rapid FK Csikszereda - FC Voluntari Farul Constanţa - Oţelul Galaţi Sepsi OSK - Universitatea Craiova FC Botoşani - Petrolul Ploieşti CFR Cluj - Dinamo Corvinul Hunedoara - Universitatea Cluj FC Argeş - UTA Arad

Etapa a 14-a - 31 octombrie-1 noiembrie Universitatea Cluj - FCSB Rapid - FK Csikszereda FC Voluntari - Farul Constanţa Oţelul Galaţi - Sepsi OSK Universitatea Craiova - FC Botoşani Petrolul Ploieşti - CFR Cluj Dinamo - UTA Arad Corvinul Hunedoara - FC Argeş

Etapa a 15-a - 7-8 noiembrie FCSB - Corvinul Hunedoara FK Csikszereda - Universitatea Cluj Farul Constanţa - Rapid Sepsi OSK - FC Voluntari FC Botoşani - Oţelul Galaţi CFR Cluj - Universitatea Craiova UTA Arad - Petrolul Ploieşti FC Argeş - Dinamo

sursa: Agerpres