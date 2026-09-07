Prognoza meteo pentru luni, 7 septembrie, indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de toamnă. Maximele vor ajunge până la 30 de grade, însă pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 3-5 grade în zonele depresionare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, iar în sudul și sud-estul țării va fi mai mult senin. Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor deveni însă tot mai evidente.

Luni, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sudice și sud-estice va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei și vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea considerabil. Minimele se vor situa între 3-5 grade în zonele depresionare și 17-18 grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

În cursul nopții, izolat, vor exista condiții pentru formarea ceții.

În Capitală, vremea va fi frumoasă luni, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 28 de grade. Pe timpul nopții, în București sunt așteptate valori de aproximativ 12-14 grade.

La Cluj, ziua de luni va fi ceva mai caldă decât cea precedentă. Vremea va fi însorită, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab.

În zonele montane, vremea va rămâne frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii septembrie. Cerul va fi variabil, dar în masivele sudice va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab până la moderat. În cursul nopții, pe văi și în depresiuni, izolat se poate forma ceață.

Și la mare se anunță o zi predominant frumoasă, cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ușoare pe parcursul zilei.

Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade.