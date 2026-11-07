Vremea

Prognoza meteo, 7 noiembrie. Vreme mai rece decât în mod normal la nivelul întregii țări

Prognoza meteo, 7 noiembrie. Vreme mai rece decât în mod normal la nivelul întregii țăriVremea. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo, 7 noiembrie. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în aproape toată țara, valorile termice urmând să se situeze sub mediile climatice specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări joase în anumite regiuni, iar în zonele joase își va face apariția ceața, asociată pe alocuri cu depunere de chiciură, conform ANM.

Pe parcursul zilei, temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 12 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între -8 și 2 grade Celsius, urmând să fie și mai scăzute în zonele depresionare.

Prognoza meteo, 7 noiembrie. Vreme mai rece decât în mod normal la nivelul întregii țări

În ceea ce privește aspectul cerului, acesta va fi variabil, cu nebulozitate joasă prezentă local, în special în prima parte a zilei în regiunile extracarpatice, iar pe timpul nopții în cele sudice, vestice și în centrul teritoriului.

Vântul va sufla în general moderat pe parcursul zilei în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde la rafală se vor înregistra viteze de aproximativ 40-45 km/h. În restul regiunilor și pe parcursul nopții, circulația aerului va fi slabă până la moderată. De asemenea, în orele dimineții și pe timpul nopții, pe arii restrânse în zonele joase din vestul, centrul și sudul țării, se va semnala ceață, însoțită de depunere de chiciură.

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Vremea

Vremea. Sursă foto: ChatGPT

Cum va fi vremea în Capitală

În București, valorile termice vor marca o scădere față de intervalul precedent. Cerul va fi variabil, prezentând nebulozitate joasă îndeosebi în prima parte a zilei, dar și pe parcursul nopții.

Vântul va sufla moderat în timpul zilei, urmând să devină în general slab în a doua parte a intervalului. Termometrele vor indica o temperatură maximă de 8-9 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa în jurul valorii de 0 grade.

Prognoza meteo pentru zona montană

La munte, vremea va deveni de asemenea rece pentru această perioadă, valorile termice fiind în scădere comparativ cu zilele anterioare. Cerul va fi variabil spre senin, însă vor exista și perioade cu înnorări, la începutul intervalului și din nou pe timpul nopții, în Carpații Meridionali și Orientali, unde izolat sunt posibile ninsori slabe sau fulguieli. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în zona Carpaților de Curbură.

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