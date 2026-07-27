Vremea va aduce atât temperaturi de până la 34 de grade, cât și furtuni puternice luni, 27 iulie. Potrivit ANM, vestul, nord-vestul și zonele montane vor fi cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, în timp ce sudul și estul vor rămâne călduroase.

Meteorologii avertizează că, pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp într-un interval scurt. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În prima parte a intervalului, rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.

În a doua parte a zilei, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90-100 km/h.

Pe alocuri va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-25 l/mp, izolat chiar peste 30-40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul țării.

Deși în multe regiuni vremea va deveni instabilă, în sud-vestul, sudul și estul țării se va menține călduroasă.

Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea continentală, unde sunt așteptate cele mai ridicate valori ale zilei.

Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara cerul va deveni temporar noros. Sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-5 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul averselor, când rafalele vor ajunge la 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade.