Prognoza meteo, 25 octombrie. Regimul termic se menține într-o zonă stabilă, fiind comparabil cu cel din intervalul precedent. Valorile înregistrate în termometre rămân, în general, apropiate de normele climatologice specifice acestei perioade din an, conform ANM.

În regiuni precum Moldova, Dobrogea și zona de est a Munteniei, meteorologii anunță prezența norilor de nivel jos, vizibili mai ales în prima parte a zilei și pe parcursul nopții. În celelalte regiuni ale țării, cerul se va menține variabil.

Totuși, pe parcursul nopții sunt așteptate înnorări accentuate în regiunile vestice și nord-vestice. În Banat, Crișana, Maramureș și în partea de nord-vest a Transilvaniei va ploua local și slab, acumulându-se cantități mici de apă, între 1 și 5 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă vor exista unele intensificări la altitudini mari. Pe crestele montane, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 40 și 60 de kilometri pe oră.

În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 11 grade în Transilvania și 20 de grade în partea de sud a Olteniei și a Munteniei. Nopțile rămân răcoroase, cu minime ce vor oscila de la -2 grade în estul Transilvaniei până la 12 grade pe litoral.

În timpul dimineții se va semnala ceață locală în vestul, centrul și sudul țării, dar și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Noaptea, fenomenul se va manifesta cu precădere în regiunile sudice și estice, fiind izolat însoțit de burniță.

În Capitală, cerul se va menține variabil, însă din loc în loc își vor face apariția norii joși. Trecător, mai ales în orele dimineții și pe timpul nopții, se va forma ceață, fiind posibile și apariții izolate de burniță.

Vântul nu va pune probleme, urmând să sufle în general slab. În ceea ce privește valorile din termometre, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, în timp ce minima din timpul nopții va coborî până la valori de 5...7 grade.

Procesul de răcire a vremii se va resimți mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale ale țării. În schimb, în restul teritoriului, valorile din termometre se vor păstra la un nivel similar cu cel din intervalul anterior.

Cerul va prezenta înnorări în cea mai mare parte a țării. În special în timpul zilei, va ploua local în jumătatea nordică, unde se pot strânge cantități de apă de 1...5 litri pe metrul pătrat și izolat peste 10 litri pe metrul pătrat. În restul regiunilor, ploile se vor semnala doar cu totul izolat.

La altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile se vor transforma trecător în lapoviță și ninsoare slabă. Vântul va prezenta intensificări pe crestele montane, ajungând la rafale de 60...70 de kilometri pe oră, dar și în sudul Banatului și vestul Olteniei, unde se vor înregistra viteze de 35...45 de kilometri pe oră.

Temperaturile maxime ale acestei perioade vor fi cuprinse între 9 grade în Transilvania și 20 de grade în Muntenia și Dobrogea. Minimele nocturne se vor încadra între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral. Dimineața se va semnala din nou ceață locală în sud și est, asociată izolat cu burniță.