Prognoza meteo, 22 octombrie. Vremea trece printr-o schimbare vizibilă în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță o scădere a valorilor termice față de intervalul precedent, excepție făcând doar regiunile din estul și sud-estul României, unde regimul termic se menține mai ridicat, conform ANM.

Cerul va rămâne mai mult noros pe parcursul întregii zile, iar precipitațiile se vor extinde pe arii relativ mari. Temporar va ploua, iar cantitățile de apă acumulate vor fi în general cuprinse între 4 și 10 litri pe metrul pătrat. Pe alocuri, în special în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, se vor înregistra cantități mai însemnate, de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat.

Ploile pot lua și aspect de aversă, iar izolat se pot semnala descărcări electrice și grindină.

Pe parcursul nopții, condițiile meteorologice se vor schimba accentuat în zonele montane înalte. În special în masivele sudice, la altitudini de peste 1800 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Cât despre vânt, acesta va sufla slab și moderat, însă va prezenta intensificări locale. La munte, pe creste, rafalele vor depăși 70 de kilometri pe oră. Intensificări ale vântului se vor înregistra și în zonele joase de relief, cu precădere în est, centru și vest, unde viteza la rafală va atinge 40-50 de kilometri pe oră.

În privința temperaturilor maxime, acestea se vor situa între 13 și 15 grade în nordul Moldovei, în Maramureș și izolat în Crișana. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sud-estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei, unde termometrele vor indica până la 23 de grade Celsius.

Valorile minime din timpul nopții vor oscila între 5 grade în Banat și 15 grade pe litoral. De asemenea, pe arii restrânse, la începutul și la sfârșitul intervalului, își va face apariția ceața.

La munte, atmosfera va fi predominant închisă, cu un cer mai mult noros și ploi temporare pe arii extinse. Cantitățile de apă vor fi în general de 4-10 litri pe metrul pătrat, iar izolat, în zonele înalte din vest și nord, se pot strânge 15-20 de litri pe metrul pătrat.

Ploile vor avea caracter de aversă, fiind posibile grindina și descărcările electrice. Noaptea, la peste 1800 de metri altitudine în masivele sudice, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări locale, cu rafale puternice pe creste, iar valorile termice vor fi, în ansamblu, în scădere față de ziua precedentă.