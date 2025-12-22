Prognoza meteo, 22 decembrie. Ploi slabe în majoritatea zonelor țării. Valori termice peste medie

Vreme marcată de ploi, azi, 22 decembrie, în majoritatea regiunilor țării și temperaturi mai ridicate decât ar fi normal la această dată, conform meteorologilor.

În sudul, estul şi centrul ţării, va fi nebulozitate joasă stratiformă persistentă, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Vor fi ploi slabe sau burniţă, pe alocuri în Oltenia, Muntenia, Moldova şi izolat în celelalte regiuni. La munte, iar în a doua parte a nopţii şi în nord-est, trecător şi pe suprafeţe mici vor fi şi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi de ninsoare. În timp ce probabilitatea de polei va fi ridicată, conform ANM.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului (viteze în general de 40...45 km/h, iar la munte, de 55...60 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele specifice datei, astfel că maximele vor fi cuprinse între 1 şi 10 grade Celsius, iar minimele între -5 grade în estul Transilvaniei şi 4 grade Celsius pe litoral şi în sudul Banatului. Îndeosebi la începutul zilei şi noaptea, pe alocuri, va fi ceaţã. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori ridicate, au mai informat specialiștii meteo.

Azi, în București, valorile termice se vor menţine uşor peste normele perioadei. Nebulozitatea joasã stratiformã va fi persistentă şi trecător vor fi condiţii de burniţă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius. La polul opus, cea minimă va fi de 0...2 grade. Dimineaţa, dar mai ales noaptea, se va forma ceaţă. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori ridicate.

În zona montană, valorile de temperatură vor rămâne mai ridicate decât cele normale pentru ultima decadă a lunii decembrie. Cerul va fi temporar noros, iar în Carpaţii Meridionali şi Orientali, trecător şi pe suprafeţe mici, vor fi precipitaţii sub formă de ploaie, iar pe creste lapoviţă şi ninsoare şi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări (viteze în general de 55...60 km/h).