Vremea va rămâne caldă la nivel național, cu temperaturi peste media perioadei. Spre seară însă, norii își vor face apariția în anumite regiuni, unde sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor apărea temporar înnorări accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice. Fenomene similare sunt posibile, pe arii restrânse, și în Transilvania, precum și în sudul Banatului.

Cantitățile de apă pot ajunge local la 5–15 litri pe metru pătrat, iar în unele zone există condiții pentru apariția grindinei. Vântul va sufla în general slab și moderat, dar poate avea intensificări temporare în timpul ploilor și în regiunile montane înalte, unde rafalele ar putea atinge 45–55 km/h.

Valorile maxime vor varia între 22 de grade Celsius pe litoral și aproximativ 31 de grade în sud-vestul Olteniei.

Temperaturile minime se vor situa între 10 și 18 grade, însă în depresiunile din estul Transilvaniei mercurul din termometre ar putea coborî până în jurul valorii de 5 grade.

În Capitală, vremea va rămâne agreabilă, deși temperaturile vor fi ușor mai reduse comparativ cu ziua anterioară. Cerul va prezenta alternanțe între perioade însorite și înnorări trecătoare, iar vântul va avea intensitate redusă până la moderată.

Temperatura maximă va atinge 27–28 de grade Celsius, în timp ce minima nopții se va situa între 14 și 16 grade. În zonele periferice ale orașului, valorile termice ar putea coborî până în jurul a 12 grade.

Până pe 22 iunie, temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite în estul României, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice. Ploile vor fi puține la nivel național, iar cele mai mari deficite sunt estimate în zonele montane.