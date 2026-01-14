Vremea

Prognoza meteo, 14 ianuarie. Temperaturi sub media normală, condiții de ceață și polei. Când se încălzește vremea

Prognoza meteo, 14 ianuarie. Temperaturi sub media normală, condiții de ceață și polei. Când se încălzește vremea
Gerul își va face simțită prezența în continuare, chiar dacă ușor mai temperat decât în zilele trecute. Temperaturile vor crește față de intervalul precedent, însă rămân sub valorile normale pentru această perioadă în nord, centru, est și parțial în sudul țării, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 14 ianuarie. Polei în unele regiuni

Cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile vor fi slabe și variate: ploi pe arii restrânse în Banat și Crișana, mixte în Maramureș și la munte, iar în Transilvania, Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea se vor semnala condiții de depunere a poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 6 grade, în timp ce minimele vor oscila între -7 și 3 grade. Dimineața, local, se va forma ceață asociată cu chiciură.

București

În Capitală, valorile termice vor rămâne sub mediile multianuale. Maximele vor atinge -2…-1 grad, iar minimele vor coborî până la -7…-6 grade.

Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar dimineața și noaptea se vor semnala condiții de ceață cu depunere de chiciură.

Gerul revine în weekend, dar temperaturile vor crește ușor până atunci

Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii în a doua parte a săptămânii, însă valul de ger se va întoarce în weekend, afectând în special Moldova. Maximele vor rămâne negative aproape în toată țara, cu valori ușor pozitive doar în Banat. În Maramureș, nordul Moldovei și Transilvania, temperaturile vor coborî sub -8 grade.

Meteorologul Florinela Georgescu a declarat că, deși temperaturile vor urca treptat spre sfârșitul săptămânii, nopțile geroase nu vor dispărea complet.

„Nu trebuie să ne bucurăm prea mult. Semnalele arată că weekendul și începutul săptămânii viitoare pot aduce din nou valori scăzute, mai ales în zona Moldovei”, a spus aceasta.

Prognoza pentru finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie

În perioada 12–19 ianuarie, temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile climatologice, iar precipitațiile se vor menține în limite normale. Săptămâna 19–26 ianuarie va aduce o încălzire treptată, cu valori peste media perioadei în regiunile vestice, sudice și montane. În restul țării, vremea va fi apropiată de normal, iar precipitațiile vor rămâne în parametri obișnuiți.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, temperaturile vor fi aproape de valorile normale, cu precipitații reduse în zonele montane și cantități normale în restul regiunilor. În intervalul 2–9 februarie, vremea va fi conform așteptărilor pentru sezon, iar precipitațiile se vor menține în limite normale pentru începutul lunii februarie.

