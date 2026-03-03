Profesoara care a însoțit elevii în Dubai, replică dură: Nu am fost la plajă și shopping

Oana Nedelcu, una dintre profesoarele care au însoțit grupul, a răspuns criticilor după excursia elevilor în Dubai, explicând că deplasarea a avut un scop strict educational, relatează publicația Vrancea 24.

O excursie organizată pentru un grup de elevi din Vrancea în Dubai a stârnit reacții puternice după ce participanții au rămas temporar blocați din cauza suspendării zborurilor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Alegerea destinației a fost criticată în mediul online, unde mulți au susținut că o excursie în România ar fi fost mai sigură și mai potrivită.

Oana Nedelcu, una dintre profesoarele care au însoțit grupul, a oferit explicații și a subliniat că excursia nu a fost concepută ca o vacanță și că itinerarul nu a inclus plajă sau shopping.

„Am ales Dubai pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este, probabil, cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate pentru a putea ține pasul cu meseriile viitorului. Nu a fost o vacanță de relaxare, de altfel plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerarul nostru”, a explicat profesoara.

Potrivit Oanei Nedelcu, grupul de elevi a beneficiat de ghizi specializați și a studiat infrastructura smart, standardele de ospitalitate și modul în care orașul a fost construit în deșert.

„Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate. Chiar dacă orașul este ‘artificial’, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”, a adăugat profesoara.

Problemele au apărut când spațiul aerian a fost închis și zborurile au fost suspendate, ceea ce a blocat temporar grupul în Dubai. Evenimentul a generat un val de critici, mulți considerând că destinația a fost riscantă pentru o excursie școlară.

Profesoara a detaliat măsurile luate imediat pentru protecția elevilor.

„Imediat ce am aflat că spațiul aerian este închis și zborurile suspendate, am acționat prompt pentru siguranța copiilor. Ne-am asigurat că toți elevii sunt într-un loc sigur, la hotel, și am contactat imediat Consulatul General al României la Dubai pentru a menține legătura permanentă cu autoritățile. Siguranța lor rămâne prioritatea numărul unu”, a precizat Oana Nedelcu.

În ciuda criticilor, profesoara susține că excursia a fost concepută ca o experiență de învățare aplicată. Scopul a fost să le ofere elevilor o înțelegere directă a tehnologiilor moderne, a infrastructurii urbane și a modului în care orașele inteligente funcționează.

„Această deplasare nu a fost o escapadă exotică, ci o investiție în formarea lor. Elevii au avut ocazia să observe cu propriii ochi ce înseamnă inovația și să se pregătească mai bine pentru lumea în care vor lucra și trăi”, a mai adăugat profesoara.