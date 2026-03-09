Procurorul german Andrés Ritter, favorit pentru a prelua conducerea Parchetului European după Kovesi

Consiliul Uniunii Europene a ajuns luni, 9 martie, la un acord privind desemnarea procurorului german Andrés Ritter pentru funcția de procuror-șef al Parchetul European (EPPO). Dacă procedura va fi finalizată, mandatul său ar urma să înceapă la 1 noiembrie 2026.

Decizia vine după procesul de selecție derulat la nivel european. La 3 decembrie 2025, patru candidați pentru această poziție au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu deputații din Parlamentul European. Ulterior audierii, eurodeputații au votat candidatul preferat, iar Ritter a obținut 46 de voturi.

Pe lista finală s-au aflat și Stefano Castellani, care a primit 11 voturi, Emilio Jesús Sánchez Ulled, cu șapte voturi, și Ingrid Maschl-Clausen, cu patru voturi.

Numirea procurorului-șef european se face prin acord între Parlamentul European și Consiliul UE. Ambele instituții și-au exprimat deja preferința pentru Ritter, iar următoarea etapă procedurală este votul în plenul Parlamentului European, programat pentru luna martie 2026.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Parchetului European, Andrés Ritter este procuror în Germania din 1995 și a ocupat de-a lungul carierei mai multe funcții în sistemul judiciar.

În 2008 a devenit procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Între 2013 și 2020 a condus Biroul Procurorului Public pentru infracțiuni economice și securitate cibernetică din Rostock.

De asemenea, Ritter reprezintă Germania în cadrul Asociația Internațională a Judecătorilor și este membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Parchetul European (EPPO), instituție creată în 2021, este responsabilă cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene. Printre acestea se numără fraudele transfrontaliere cu TVA care depășesc 10 milioane de euro, precum și alte fraude legate de fondurile europene.

Colegiul EPPO, cu sediul la Luxemburg, este alcătuit din câte un procuror european din fiecare stat participant și este condus de procurorul-șef european. Funcția este deținută în prezent de Laura Codruța Kovesi, numită în octombrie 2019.

Mandatul acesteia se va încheia la 31 octombrie 2026. În fiecare stat participant activează cel puțin doi procurori europeni delegați, care desfășoară investigațiile pe plan național.