Problema Crăciunului în 2025 în mintea progresiștilor: Moșul e prea alb și prea atent la copii

Brighton & Hove Museums, instituție muzeală publică din sudul Angliei, a publicat un material pe site-ul său în care argumentează că imaginea tradițională a lui Moș Crăciun, prezentată ca un personaj alb din cultura occidentală care judecă comportamentul copiilor, ar avea „probleme” și ar putea fi reevaluată în lumina diversității culturale și a includerii.

Această poziție a fost exprimată într-un articol intitulat „Decolonising Father Christmas” publicat pe website-ul muzeului.

Potrivit blogului publicat de muzeu, Moș Crăciun este adesea descris în mitologia occidentală ca un personaj care călătorește în noaptea de Ajun și decide, pe baza listei de copii „cei buni” și „cei răi”, cine merită cadouri.

În text se afirmă că această narațiune poate reflecta o „putere de a judeca toate popoarele”, susținând: „Povestea unui Moș alb, occidental, care judecă comportamentul tuturor copiilor are probleme.”

Autorii blogului mai pun întrebări legate de capacitatea acestui personaj de a evalua corect comportamentul copiilor din culturi diferite: „Cine a decis că Moșul ar trebui să fie judecătorul comportamentului copiilor în fiecare comunitate? Cum poate el să evalueze, de exemplu, copiii indigeni care își practică propriile tradiții culturale?”

Materialul precizează că, în modul în care este prezentată povestea, Moș Crăciun apare ca „autoritatea supremă în toate societățile”, iar această imagine ar putea solicita acceptarea asumpțiilor coloniale legate de superioritatea culturală, fără a lua în considerare realitățile complexe ale popoarelor colonizate.

Articolul publicat de Brighton & Hove Museums conține și exemple de moduri în care narațiunea lui Moș Crăciun ar putea fi adaptată pentru a include perspective culturale multiple. Printre acestea se numără sugestii precum:

prezentarea lui Moș Crăciun ca pe unul dintre mai mulți daruitori de daruri din diferite culturi pe glob;

înlocuirea accentului pe judecată cu accent pe schimb cultural și înțelegere reciprocă;

implicarea comunităților în a-i învăța pe sărbătoritul festiv despre tradițiile și istoriile lor;

includerea unor personaje alternative precum „Mother Christmas” sau alți Moși din regiuni diverse, pentru a sublinia diversitatea și cooperarea între culturi. Brighton & Hove Museums

Blogul sugerează, de asemenea, ca Moșul să nu mai folosească un sistem binar „cum ai fost” (naughty sau nice), ci să se concentreze pe aducerea de bucurie copiilor din medii diferite și pe promovarea schimbului cultural.

Propunerea de „decolonizare” a lui Moș Crăciun a atras atenția și reacții din afara mediului muzeal. De exemplu, alte publicații au relatat critici din partea unor personalități sau comentatori care au interpretat poziția muzeului drept controversată în contextul sărbătorilor de iarnă. thesun.co.uk

Reprezentanții Brighton & Hove Museums au subliniat că publicarea acestui material face parte din proiectul lor mai amplu de educație culturală și nu reprezintă o directivă oficială privind modul în care trebuie să fie sărbătorite Crăciunul sau personajele asociate.

Conform instituției, rolul muzeului este de a oferi perspective multiple asupra poveștilor culturale, pentru a stimula reflecția și dezbaterea.