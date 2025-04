„Pro-europenii” lui Ilan Şor

Kremlinul implementează o nouă strategie pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. În care îl foloseşte din nou pe vasalul său credincios, penalul Ilan Şor. După scăderea numărului de votanţi ai partidelor pro-ruse, strategii de la Moscova intenţionează să obţină controlul asupra Parlamentului de la Chişinău prin înşelarea electoratului pro-european. Astfel încât partidele şi liderii politici controlaţi de Ilan Şor să rupă cât mai multe voturi de la partidele cu adevărat pro-europene.

Retorica acestor partide fals pro-eurpopene are la bază eşecurile a două din principalele promisiuni electorale făcute de Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS). Este vorba de reforma Justiţiei şi eradicarea corupţiei.

După dosarele penale intentate pe numele mai multor politicieni afiliaţi fugarului de la Moscova şi sutele de cauze contravenţionale soldate cu amenzi grase pentru corupere electorală, Ilan Şor are nevoie de oameni noi pentru a face faţă sarcinilor impuse de Kremlin. Plata pentru găzduire, refuzul de a-l extrăda Chişinăului şi posibilitatea de a trăi pe picior mare.

De fapt, cei care au ales să joace după scripca lui Şor sunt persoane care şi-au trădat partidele, lipsiţi de scrupule şi gata să înşele alegătorii, cu probleme de integritate şi chiar penale. Problema lui Ilan Şor este că nu poate să-şi găsească în Republica Moldova adepţi fără probleme de integritate, credibili pentru electoratul conştient pentru cine votează.

Miza lui Şor este ca să pompeze în politica moldovenească cât mai mulţi astfel de politicieni. Care au deja electoratul lor. Şi care ar putea să treacă pragul electoral. După care să formeze o majoritate parlamentară cu partidele pro-ruse. Cum ar fi de exemplul Partidul Socialiştilor al lui Igor Dodon. Partid care apare pe locul doi în sondaje.

Iar o alianţă dintre socialişti şi partidele controlate de Ilan Şor devine tot mai posibilă. Mai ales după întâlnirea de acum o lună dintre Ilan Şor şi Grigore Caramalac, interlopul care controlează socialiştii moldoveni. Întâlnire asistată de un general notoriu al FSB-lui şi strategi ai Kremlinului.

Una din principalele mize ale lui Ilan Şor pentru a rupe voturi din electoratul pro-european este Irina Vlah. Şor deja poate să investească fără grijă banii Kremlinului în politiciana respectivă. Care, la alegerile prezidenţiale din 2024, a acumulat peste cinci la sută din sufraţgii. Atât cât îi trebuie unui partid să treacă pragul electoral.

Irina Vlah a fost guvernatoarea Găgăuziei în două mandate consecutiv, ultimul expirând în primăvara anului 2023. Politiciana de la Comrat a deţinut două mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind înscrisă pe lista electorală a Partiduluiu Comuniştilor condus de pro-rusul Vladimir Voronin.

După care urmează mandatul de guvernator al Găgăuziei, câştigat de Vlah cu ajutorul socialiştilor. Cel de al doilea mandat de guvernator al Găgăuziei Irina Vlah l-a câştigat în calitate de candidat independent. Însă promovând un puternic mesaj pro-rus.

Este cunoscut faptul că mai mulţi găgăuzi au plecat în Ucraina ca să lupte de partea ruşilor. Unii au dispărut fără veste. Alţii au fost aduşi în sicriu. S-a întâmplat inclusiv în perioada când guvernatoare era Irina Vlah. În calitate de guvernator, Vlah nu a mişcat un deget pentru cel puţin a le explica semenilor săi că Rusia este stat agresor.

Primul zvâcnet pro-european al Irinei Vlah a fost când a declarat public că vorbeşte limba română. Apoi, peste noapte, s-a transformat dintr-o politiciană pro-rusă înverșunată, autoare a sloganului „Este în puterile noastre să fim cu Rusia”, într-o pro-europeană declarată, autoare a afirmației „Poziţia mea e clară. Republica Moldova trebuie să fie parte a Uniunii Europene”-

În cartea „Profesia mea e politica”, lansată în 2023, Irina Vlah afirma:

Vlah s-a demascat în toamna anului 2024. Când a îndemnat electoratul să spună „Nu” la referendumul privind integrarea europeană.

Cochetăria politică a Irinei Vlah cu partidele lui Ilan Şor a început încă în perioda când îşi exercita mandatul de başcan al Găgăuziei. Mandat pe care îl câştigase candidând «independent» şi anunţase deja poziţia sa pretins pro-europeană.

Amintim că Irina Vlah a felicitat-o pe candidata Partidului „ȘOR” Evghenia Guțul cu ocazia faptului că a câștigat alegerile pentru funcţia de guvernator al Găgăuziei. Se pare că Irinei Vlah practic nu i-a păsat că în locul ei vine o femeie cu o biografie nu prea clară, fără experienţă în politică şi cu mai puţină carte. Şi mai ales că era susţinută de un lider politic condamnat pentru fraudă.

Mai mult, Irina Vlah i-a luat apărarea succesoarei sale atunci când procurorii anticorupţie au pornit dosar penal pentru fraudarea alegerilor în Găgăuzia.

Fosta guvernatoare a criticat şi decizia Curţii Constituţionale privind lichidarea Partidului „ŞOR”.

Este decizie făcută la comandă. PAS iarăși încalcă legislația și folosesc toate instrumentele pe care le au. Curtea Constituțională nu are dreptul să înlocuiască Parlamentul R. Moldova. Curtea are competențele sale și nu este cea care scrie legi. Instituția are dreptul să se expună dacă o lege este constituționala sau nu”, a afirmat Vlah.