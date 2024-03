Politica Irina Vlah, Calul Troian al Moscovei. Cum şi-a început politiciana din Găgăuzia campania electorală







În timp ce la Chişinău au apărut primele zvonuri că Irina Vlah ar putea fi candidatul partidelor de stânga pro-ruse la alegerile prezidenţiale, fosta guvernatoare a Găgăuziei a şi început de facto campania electorală pentru scrutinul din toamna viitoare. Politiciana de la Comrat, sub paravanul unei organizaţii obşteşti, a trecut hotarul Găgăuziei, înteţindu-şi vizitele în diferite localităţi de pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi a dat start mai multor acţiuni cu tentă populistă de natură să convingă electoratul dintre Nistru şi Prut că anume ea trebuie să se afle la cârma statului.

Irina Vlah nu a confirmat, deocamdată, oficial, dacă va candida la şefia statului. „Pot să vă spun că mă gândesc la această decizie, discut cu echipa. Nu exclud această participare, vedem. Președinta Maia Sandu deja și-a anunțat candidatura. Startul s-a dat. Noi avem strategia noastră, cred că până în luna mai vom avea o decizie”, a declarat Irina Vlah, a declarat cu două săptămâni în urmă Irina Vlah.

Totuşi canalele pro-ruse de pe reţelele de socializare o prezintă deja pe Vlah drept candidată la prezdenţale. Mai mult, canalele propagandistice ruse o victimizează pe Vlah. Acestea susţin că Irina Vlah este urmărită de serviciile speciale de la Chişinău şi că „Maia Sandu a ordonat structurilor de forţă să discrediteze viitorul candidat la alegerile prezidenţiale”.

Totodată, pe Facebook a fost lansată recent pagina „Irina Vlah – preşedinte Republica Moldoiva”. Fotografia de profil al Irinei Vlah este făcută pe fundalul drapelelor Uniunii Europene şi Republicii Moldova.

Irina Vlah, „salvatoarea” Moldovei

Irina Vlah a fost guvernatoarea Găgăuziei în două mandate consecutiv, ultimul expirând în primăvara anului 2023.

În septembrie 2023, Vlah și-a lansat propria carte, întitulată „Profesia mea e Politica".

Două luni mai târziu, politiciana de la Comrat a fondat asociația obștească "Platforma Moldova", Potrivit Irinei Vlah, menită, potrivit ei, să unească forțele politice sănătoase în jurul ideilor de interes național.

„O platformă care trebuie să ne unească după ce actuala guvernare ne-a dispersat, ne-a partajat în oameni buni și oameni răi. Avem nevoie de o clasă politică educată în spiritul respectului față de cetățeni, responsabilă de politicile de guvernare. A venit timpul să facem un front comun. Mă adresez către toți care au de spus un cuvânt, către toți care sunt ignorați, către partidele de opoziție”, a declarat Irina Vlah.

Politiciana de la Comrat trece „hotarul”

Cu o spătămână în urmă, „Platforma Moldova” inițiat campania „Vocea Poporului”.

„Campania naţională are ca scop transmiterea informațiilor despre problemele oamenilor către autoritățile Republicii Moldova”, a anunţat Irina Vlah, în cadrul unui briefing.

Vlah a explicat necesitatea unei astfel de campanii prin faptul că mulți locuitori ai țării se plâng de inacțiunile autorităților, cărora „le este frică să se întâlnească cu oamenii și nu vor să audă despre problemele lor”.

„În ultimele luni, eu și colegii mei de la „Platforma Moldova” am călătorit mult prin sate, am comunicat cu oamenii și în acest timp, am înțeles că Guvernul trăiește într-o lume paralelă, nu cunoaște deloc problemele reale ale oamenilor, acționează pe baza intereselor sale înguste, ignorând complet interesele reale ale cetățenilor ”, a spus Irina Vlah.

Vlah şi-a început vizitele în teritoriu, care par a fi întâlniri cu alegătorii, în localităţile populate prenpoderent de vorbitori de limbă rusă.

Aceasta a postat pe reţelele de socializare fotografii de la vizitele efectuate în diferite localităi din afara autonomiei găgăuze, cum ar fi oraşele Bălţi şi Taraclia, precum şi mai multe localităţi din nordul Republicii Moldova.

Irina Vlah „cucereşte" Chişinăul

În ajun de 8 martie, dată la care în ţările post-sovietice este sărbătorită Ziua Internaţională a Femeii, în adresa organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinderilor conduse de femei au fost expediate cărţi poştale cu mesaje de felicitare din partea Irinei Vlah.

Pe cărţile poştale este imprimat chipul zâmbitor al fostei başcane, îmbrăcată la patru ace, cu un buchet de lalele galbene în mână.

„Dragi femei, fete, mame, bunici, am un mesaj personal pentru voi. Irina Vlah”, scrie pe cartea poştală. Alături apare un cod QR, care, coinţine şi un mesaj video. În imagine apare din nou Irina Vlah, cu mesaju de felicitare în limba română, în care, printre felicitările adresate femeilor, spune că „primăvara va aduce schimbarea”.

„Cuvioasa” Irina

După „revenirea” în politică, Irina Vlah a devenit foartea evlavioasă. Politiciana care la sfârşitul luni februarie a împlinit 50 de ani, tot mai des postează pe reţelele de socializare fotografii din diferite lăcaşe de cult ortodox.

Cu o săptămână în urmă, Irina Vlah a fost invitată la Mitropolia Moldovei şi a Chişinăului, supusă canonic Patriarhiei Ruse.

Mitropolitului Vladimir i-a înmânat politicienii din Găgăuzia Ordinul „Meritul Bisericesc” de gradul I. „Mulțumesc pentru încrederea acordată, care întărește și mai mult legătura mea cu comunitatea noastră spirituală și cu valorile noastre comune. Voi continua să-mi dedic activitatea asiduă pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova”, a comentat Irina Vlah.

Precizăm că decorarea fostei başkane cu înalta distincţie bisericească a avut loc într-o perioadă foarte dificilă pentru Mitropolia Moldovei. Mai multe parohii care se aflau sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei au anunţat că trec la Mitropolia Basarabiei, sub jursdicţia canonică a Patriarhiei de la Bucureşti, nefiind de acord cu politica Patriarhiei Ruse privind războiul din Ucraina.

Strategia lui Dodon

Tehnica atragerii electoratului prin intermediul bisericii ortodoxe pare a fi împrumutată de la fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon. Liderul pro-rus al socialiştilor din Republica Moldova, în anii electorali devenea foarte evlavios. Reţelele de socializare abundau de fotografii cu imaginea lui Dodon în compania stareţilor, iar politicianul de la Sadova descria cu lux de amănunte pelerinajele de pe muntele Atos.

După ce în 2020 a pierdut alegerile prezindenţiale în favoarea Maiei Sandu împotriva căreea îndreptase săgeţile clerului, Igor Dodon nu mai pare a fi atât de bisericos.

Conexiunile cu Rusia

Irina Vlah a avut întotdeauna o poziţie fermă pro-rusă şi a făcut parte doar din partide pro-ruse.

Politiciana de la Comrat a deţinut două mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fiind înscrisă pe lista electorală a Partiduluiu Comuniştilor condus de pro-rusul Vladimir Voronin.

După care urmează mandatul de guvernator al Găgăuziei, câştigat de Vlah cu ajutorul socialiştilor. Cel de al doilea mandat de guvernator al Găgăuziei Irina Vlah l-a câştigat în calitate de candidat independent, însă promovând un puternic mesaj pro-rus.

Este cunoscut faptul că mai mulţi găgăuzi au plecat în Ucraina ca să lupte de parta ruşilor. Unii au dispărut fără veste, alţii au fost aduşi în sicriu. S-a întâmplat inclusiv în perioada când guvernatoare era Irina Vlah. În calitate de guvernator, Vlah nu a mişcat un deget pentru cel puţin a le explica semenilor săi că Rusia este stat agresor.

Irina Vlah şi interesele Kremlinului

În interesul Kremlinului a fost şi propunerea Irinei Vlah către Maia Sandu de a reexamina ideea organizării unui referendum privind aderarea la Uniunea Europeană și de a afla opinia cetățenilor cu privire la problema neutralității țării. „ Noi parcă le intrăm în situație celor de la Comrat, unii sunt numiți ambasadori în Turcia… Dar trebuie să verificăm cu ce se ocupă ei acolo. Mă refer la actualul Ambasador Dmitri Croitor. Am informații că oamenii se ocupă acolo cu chestii de-ale lor.

E vorba de business, interese personale, dar numai nu în interesul R. Moldova. Și doamna bașcan, care a fost până nu demult, pleca des prin Turcia și își făcea interesele persoanele. Se mai întâlnea și cu cei din Federația Rusă... În Rusia mergea o dată pe lună cu Dodon. Iar pe urmă a început singură să se întâlnească cu rușii”, a dezvăluit ex-directul SIS, Valentin Dediu, despre Irina Vlah.

Socialiştii lui Dodon şi partidele lui Şor, potenţialii susţinători ai Irinei Vlah

După lansarea proiectului politic pe care îl numeşte „organizaţie obştească”, Irina Vlah nu a fost văzută în compania liderilor politici de la Chişinău. Dar în acelaşi timp, liderii pro-ruşi au dat de înţeles că se duc discuţii privind desemnarea unui candidat comun.

În 2021, Igor Dodon s-a arătat foarte supărat de faptul că Irina Vlah l-ar fi trădat atunci când a declarat că limba oficială în R. Moldova este româna.

„Ce ține de denumirea limbii în R. Moldova… Am văzut că bașkanul vostru… Oamenii m-au întrebat de ce bașkanul a spus limba română? Eu pot să vă spun doar un lucru: atunci când am sprijinit-o pe Irina Fiodorovna, de două ori, am avut sute de întâlniri electorale împreună. Ea tot timpul spunea că e limba moldovenească și Istoria Moldovei. Ce s-a întâmplat acum nu știu. Să o întrebați pe ea”, spunea atunci Dodon.

Dar, amintim că Igor Dodon a făcut coaliţie cu primarul de Chişinău Ion Ceban la formarea coaliţiei în Consiliul municipal. Deşi Dodon a declarat anterior că nu-l iartă pe prietenul său pentru că şi-a lansat propriul proiect politic, pretins european.

Cochetă cu Partidul "Şor"

Un al doilea mare susţinător al Irinei Vlah al putea fi Ilan Şor, cu partidele controlate de el. Este vorba de „Şansă” şi „Renaştere” sau Partidul Forța Alternativa și Salvarea Moldovei.

Amintim că Irina Vlah a felicitat-o pe candidata Partidului „ȘOR” Evghenia Guțul cu ocazia faptului că a câștigat alegerile pentru funcţia de guvernator al Găgăuziei din anul trecut. Se pare că Irinei Vlah practic nu i-a păsat că în locul ei vine o femeie cu o biografie nu prea clară, fără experienţă în politică şi cu mai puţină carte. Şi mai ales că era susţinută de un lider politic condamnat pentru fraudă.

Mai mult, Irina Vlah i-a luat apărarea succesoarei sale atunci când procurorii anticorupţie au pornit dosar penal pentru fraudarea alegerilor în Găgăuzia.

Totuşi, ultimul cuvânt în privinţa candidatului stângii moldoveneşti la alegerile prezidenţiale îl va spune Moscova.

În context, nu putem să nu menţionăm vizitele în Rusia din ultima perioadă ale lui Igor Dodon, Ilan Şor şi Evghenia Guţul.

