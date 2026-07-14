Prințul Harry ar fi încercat să obțină bani de la Elton John pentru Jocurile Invictus, însă celebrul artist nu s-ar fi grăbit deloc să deschidă portofelul, conform informațiilor furnizate de Daily Magazine.

Ba dimpotrivă. Potrivit jurnalistei Paula Froelich, muzicianul ar fi ajuns la capătul răbdării cu ducele de Sussex și ar fi transmis un mesaj cât se poate de limpede: „Nu sunt bancomat”.

Momentul ales de Harry nu pare să fi fost nici el cel mai inspirat. Presupusa cerere de bani ar fi venit înaintea verdictului din procesul uriaș intentat de prinț, Elton John și alte personalități companiei Associated Newspapers Limited, editorul Daily Mail și Mail on Sunday.

Pe 7 iulie 2026, Înalta Curte de la Londra a respins pretențiile reclamanților, iar acum nota de plată juridică amenință să devină una usturătoare.

Potrivit Paulei Froelich, Harry ar avea un deficit uriaș de finanțare pentru Jocurile Invictus. Jurnalista a susținut, într-o intervenție la Sky News Australia, că ducele ar fi strâns aproximativ 4 milioane de lire sterline de la companii și donatori anonimi, fiind încă la circa 25 de milioane de lire distanță de suma necesară.

Așa că Harry ar fi apelat la un prieten cu buzunare adânci: Sir Elton John.

Conform relatării jurnalistei, ducele de Sussex ar fi trecut pe la locuința din sudul Franței a artistului și a soțului său, David Furnish, înainte de a ajunge la Londra.

Numai că Elton John ar fi avut deja propriile motive să-și păzească atent milioanele.

„Mi s-a spus că Harry, confruntat cu un deficit uriaș de finanțare pentru Invictus, a trecut pe la Elton și soțul său, David Furnish, în sudul Franței, pentru a cere bani înainte de a ajunge la Londra”, a scris Paula Froelich.

Iar răspunsul atribuit artistului a fost scurt și imposibil de interpretat greșit: „Nu sunt bancomat”.

Refuzul nu ar fi avut legătură doar cu generozitatea lui Elton John. Artistul era, la rândul său, implicat în procesul împotriva Associated Newspapers Limited și risca să fie lovit serios la buzunar în cazul unei înfrângeri.

Exact asta s-a întâmplat.

Prințul Harry, Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, baroneasa Doreen Lawrence și Sir Simon Hughes au pierdut procesul privind presupusele metode ilegale de obținere a informațiilor. Judecătorul Matthew Nicklin a decis că acuzațiile nu au fost demonstrate la standardul cerut de instanță.

Associated Newspapers a anunțat că va încerca să recupereze costurile juridice, estimate la peste 50 de milioane de lire sterline.

Cu alte cuvinte, Harry ar fi venit să ceară bani tocmai în momentul în care Elton John se pregătea pentru posibilitatea unei facturi de milioane. Timing regal, am putea spune.

Paula Froelich susține că artistul britanic și-ar fi dat seama, înaintea verdictului, că procesul nu merge deloc în direcția dorită de reclamanți.

„Harry i-a cerut lui Elton să-i dea niște bani pentru Invictus. Elton a spus nu, pentru că acest proces este o problemă foarte mare. I-a cerut banii înainte ca judecătorul să pronunțe verdictul, dar Elton a văzut încotro bate vântul”, a declarat jurnalista pentru Sky News Australia.

Froelich a mai susținut că Elton John ar fi devenit „furios” după reacția publică a lui Harry la verdict.

Ducele de Sussex și baroneasa Doreen Lawrence au descris decizia instanței drept o „mușamalizare completă și evidentă”, într-o declarație comună transmisă după pierderea procesului.

Jurnalista a afirmat că reacția lui Harry ar fi agravat și mai mult situația, în condițiile în care judecătorul Matthew Nicklin urmează să aibă un rol în etapele ulterioare privind consecințele financiare ale procesului.

Deocamdată, Elton John nu a confirmat public că Harry i-ar fi cerut bani și nici că ar fi rostit celebra replică despre „bancomat”. Relatările provin de la Paula Froelich, care citează surse apropiate situației.

Cert este că Harry și Elton John au pierdut procesul împotriva Associated Newspapers Limited, iar editorul Daily Mail încearcă să recupereze costuri juridice uriașe. O nouă audiere privind chestiunile rămase după verdict este programată pentru sfârșitul lunii iulie.

Pentru Harry, ecuația financiară pare tot mai complicată: milioane necesare pentru Invictus, un proces pierdut și, potrivit relatărilor presei britanice, un Elton John care nu mai vrea să joace rolul de bancomat al prințului.