Primul sportiv în scaun rulant din România care a parcurs un Half Ironman







E sportiv de performanță după un groaznic accident. Și a dovedit-o la ediția record a competiției X-Man România. Eveniment care a avut loc zilele trecute la Oradea. 700 de sportivi din 21 de ţări au fost prezenți la aici. Printre ei și unul cu totul special. Care oferă o lecție de voință și determinare. Florin Mihuț este primul sportiv în scaun rulant din România care a parcurs un Half Ironman, adică proba de distanță medie din cadrul concursului. Aceasta se traduce în : 1900 m înot, 93 km handbike, 21 km scaun rulat.

Accidentul care i-a schimbat viața tânărului sportiv

Un groaznic accident de motocicletă i-a schimbat viața lui Florin. "Pentru câteva clipe imposibil de lungi, mi-am văzut moartea cu ochii.În anul 2019, într-o vară, am făcut un accident de motocicletă și am rămas imobilizat în scaun cu rotile. Am căzut într-o curbă, nu știu ce s-a întâmplat, n-am avut nici viteză mare, m-am lovit cu spatele de parapet, mi-am secționat coloana și de atunci viața mea s-a schimbat",descrie Florin Mihuț cumplitul accident. Accidentul a avut loc cu câteva săptămâni înainte de a participa la cea mai importantă competiţie de viteză pe role în Berlin.

Când și-a dat seama ce i s-a întâmplat a regretat că este în viață. "M-am gândit că mai bine muream. Îmi doream să nu mai fi trăit pentru că mă chinuiam și atunci care e scopul meu aici? Să mă chinui pe mine și pe alții? Acceptarea a fost cea mai grea pentru că nu vrei să accepți scaunul cu rotile. Eram dansator, iar faptul că nu pot merge m-a ucis. Tot ce făceam ținea de picioare. Nu mai puteam să fac nimic din ce făceam înainte. Prima jumătate de an a fost mai grea. Până mi-am dat seama că există viață și așa”, și-a spus Florin povestea.

Cea mai grea luptă: să-și accepte statutul de persoană cu dizabilități

Recunoaște că i-a fost foarte greu să-și accepte noul “statut” de persoană cu dizabilități. "M-am luptat cu mine și cu toți cei din jur. Până la urmă, am descoperit luminița de la capătul tunelului. Mi-am găsit un scop și am luat-o de la zero. Am învins accidentul, dizabilitatea și mentalitatea învechită a societății", spune Florin Mihuți. Scaunul cu rotile nu l-a împiedicat să ajungă sportiv de performanță. Este acum campion național la paraciclism.

Florin Mihuț și-a împărtășit experiența în ceea ce privește lupta cu ideea că depinzi de un scaun cu rotile într-o carte motivațională, autobigrafică intitulată "Am învins. Reîntoarcerea la viaţă". Florin a fost și unul dintre modelele "Atipic Beauty", eveniment orgaanizat la Oradea de Magda Coman.