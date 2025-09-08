Monden Primii patru concurenți din emisiunea „Trădătorii”, prezentați. Când va apărea reality-show-ul







Emisiunea „Trădătorii”, care va fi prezentată de Ana Ularu, va începe din această toamna la PRO TV și pe VOYO. Reality-show-ul va aduce în fața telespectatorilor 24 de concurenți care vor participa la experiența vieții lor, într-un joc al minții unde trădarea poate apărea din cele mai neașteptate locuri.

Pe timpul zilei, concurenții vor colabora pentru a strânge până la 100.000 de euro, iar noaptea trădătorii vor încerca să elimine pe rând participanții nevinovați.

Una dintre concurentele acestui sezon este Adina Gânscă, o femeie de 66 de ani din Cluj-Napoca, pentru care provocările au făcut întotdeauna parte din viață. Ea spune că, atunci când i s-a oferit șansa, a acceptat fără ezitare: „De câte ori în viață te întâlnești cu așa ceva?!”.

Cu o viață plină de experiențe, Adina afirmă că rutina nu este pentru ea. „În 40 de ani de muncă, am schimbat 20 de joburi pe vremea când nu se făcea asta – atunci te angajai și rămâneai până la pensie. Eu nu accept rutina. Avantajul cred că a fost experiența de viață”, a spus aceasta.

Emisiunea îl va provoca și pe comediantul Darius Grigorie, din Hunedoara, care a acceptat invitația pentru a-și arăta adevărata personalitate. Darius consideră că umorul este cel mai mare atu al său și mizează pe acesta în reality-show.

„Sunt comediant, încerc să arăt asta și în emisiune. Scopul meu este ca oamenii să vadă ce fel de persoană sunt. Am simțit foarte mult să vin aici. Sunt un om bun, anxios, un om care, câteodată, poate zice lucruri care par nelalocul lor”, a spus comediantul.

Marius Gadină, polițist din Satu Mare, va lăsa uniforma acasă pentru a-și folosi abilitățile psihologice în cel mai intens joc: „Experiența din emisiune este super faină! Cel mai mare avantaj a fost că mi-am făcut prieteni ușor și am interacționat cu toată lumea. Și noi, polițiștii, suntem oameni – putem să ne distrăm, să râdem, să ne facem prieteni foarte ușor și chiar să greșim”.

La castel va participa și Daniela Matei, o artistă de 25 de ani din București, care cântă încă de la vârsta de trei ani. Deși a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale concursurilor de talente, Daniela afirmă că experiența din emisiune este complet diferită de tot ce a trăit până acum.

„Sincer, mi se pare cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut. Nici nu-mi vine să cred, pentru că nu m-am așteptat la absolut nimic din tot ce se întâmplă”, a spus tânăra.