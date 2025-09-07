Monden Teo Costache de la Insula iubirii, mărturisiri neașteptate







Teo Costache, cunoscut publicului din sezoanele 8 și 9 ale emisiunii „Insula iubirii”, a vorbit despre parcursul său în reality show-ul filmat în Thailanda, afirmând cu nostalgie: „Aici se încheie un capitol din viața mea”. Participant carismatic și încrezător, Costache a devenit rapid unul dintre concurenții care au atras atenția fanilor emisiunii.

După participarea sa în două ediții consecutive, fostul concurent a împărtășit pe TikTok câteva reflecții personale legate de impactul pe care această experiență l-a avut asupra sa. În mesajul transmis, el a subliniat intensitatea trăirilor și provocările cu care s-a confruntat pe parcursul filmărilor.

Experiența de pe insulă s-a dovedit a fi mai mult decât un simplu test al relațiilor, pentru ispita Teo Costache a fost o etapă importantă, cu influențe asupra evoluției sale personale.

În cel de-al nouălea sezon al reality-show-ului „Insula Iubirii”, Teo Costache a avut o relație cu Ella Vișan, alături de care a ales să părăsească emisiunea. Cu toate acestea, legătura dintre cei doi nu a rezistat, relația lor încheindu-se după filmări.

Ulterior, Teo s-a apropiat de o altă prezență cunoscută publicului, Teodora Bănică, fosta ispită feminină, cu care a avut o relație după încheierea show-ului.

Reflectând asupra experienței trăite în emisiune, Teo a declarat că participarea la „Insula Iubirii” a avut un impact semnificativ asupra sa. Fiecare moment petrecut în emisiune a contribuit, potrivit spuselor sale, la un proces de introspecție și dezvoltare personală, oferindu-i o perspectivă nouă asupra propriei persoane.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică, orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu, Vă mulțumesc tuturor!”, a mai scris Teo pe contul său de socializare.