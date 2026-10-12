Republica Moldova. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, va trebui să le prezinte scuze publice actorului Cătălin Lungu, președintelui comunității WatchDog, Valeriu Pașa, și jurnalistului Vitalie Călugăreanu. O instanță de judecată a decis că edilul trebuie să-și ceară scuze pentru injuriile adresate celor trei în decembrie 2024. Scuzele urmează să fie prezentate în cadrul celei mai apropiate ședințe săptămânale a Primăriei Chișinău.

Hotărârea a fost pronunțată pe 8 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial acțiunea civilă depusă de mai multe persoane împotriva primarului. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Centru.

Potrivit dispozitivului hotărârii, Ion Ceban trebuie să-și ceară scuze publice de la Cătălin Lungu pentru că l-a numit „linge-c*r”. De asemenea, edilul trebuie să le prezinte scuze lui Valeriu Pașa și Vitalie Călugăreanu pentru că i-a numit „alcoolici”.

Instanța a respins însă celelalte solicitări ale reclamanților. Printre acestea se numără cererile privind prezentarea scuzelor pentru alte exprimări considerate ofensatoare. A fost respinsă și solicitarea de dezmințire publică a unor judecăți de valoare pe care reclamanții le-au considerat lipsite de suport factual.

Prin urmare, hotărârea vizează anumite expresii folosite de primar. Aceasta nu admite toate pretențiile formulate de persoanele care l-au acționat în judecată.

Jurnalistul Vitalie Călugăreanu a calificat hotărârea drept una „destul de ciudată”. Acesta s-a arătat nedumerit de faptul că instanța a considerat alte etichetări folosite de primar, inclusiv termenul „măscărici”, drept judecăți de valoare.

Călugăreanu a avertizat că o asemenea interpretare ar putea avea consecințe asupra discursului public, mai ales în contextul creșterii urii în mediul online.

„Cred că prin asta se creează un precedent periculos, mai ales în contextul în care asistăm la o amplificare a urii în online. Dar așteptăm decizia motivată, să vedem argumentele. Decizia e cu drept de atac. Îi urez din suflet domnului primar ca în toată viața lui să aibă parte doar de oameni ca el”, a menționat jurnalistul într-o postare publicată pe Facebook.

Călugăreanu a precizat că așteaptă hotărârea motivată pentru a vedea argumentele instanței. Decizia primei instanțe poate fi atacată.

Primarul capitalei nu a comentat direct obligația de a-și cere scuze celor trei. În schimb, a făcut referire la mai multe hotărâri judecătorești pronunțate recent în defavoarea sa.

Ion Ceban a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar folosi instituțiile statului pentru a-l ataca și denigra. Edilul susține că deciziile respective ar reprezenta o formă de presiune politică.

„Nu mai este o noutate că cei din PAS folosesc toate instrumentele pentru a mă ataca și orice opțiune pentru a mă denigra, având toate instituțiile de forță care îi slujesc. Vedem, în ultimele săptămâni, tot mai multe decizii de judecată în defavoarea mea personală, pe diverse subiecte. Calific acest lucru drept presiune politică și cu detalii voi reveni”, a transmis edilul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Primarul nu a oferit, în mesajul respectiv, detalii suplimentare despre hotărârea prin care a fost obligat să prezinte scuze publice.

Cazul are la bază un discurs susținut de Ion Ceban pe 9 decembrie 2024. Atunci, în debutul unei ședințe a serviciilor Primăriei Chișinău, edilul a insultat mai mulți jurnaliști, vloggeri și activiști civici.

Primarul i-a acuzat că ar fi loiali Partidului Acțiune și Solidaritate. Printre persoanele vizate s-au numărat moderatorul emisiunii „Ora de Ras” de la Jurnal TV, Anatol Durbală, actorul și prezentatorul Cătălin Lungu, jurnaliștii și vloggerii Nata Albot și Andrei Bolocan, precum și prezentatorii Alexandru Cozer, Vitalie Călugăreanu și Mariana Rață. În discursul său a fost vizat și Valeriu Pașa, președintele comunității WatchDog.

În urma declarațiilor, opt organizații neguvernamentale de media au condamnat public limbajul folosit de primar. Acestea au îndemnat persoanele vizate să recurgă la mijloacele legale pentru apărarea drepturilor și reputației lor.

Ulterior, mai multe persoane au depus o acțiune civilă împotriva edilului. Procesul s-a soldat, la prima instanță, cu admiterea parțială a solicitărilor.

Decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, nu este definitivă. Potrivit informațiilor din dispozitiv, aceasta poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 de zile de la data emiterii hotărârii.