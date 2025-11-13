Primăria Cluj-Napoca, vizată de DNA. Emil Boc clarifică rolul instituției în investigație

Primarul Clujului, Emil Boc, a oferit miercuri, 12 noiembrie 2025, prima reacție oficială după descinderile DNA de la Primăria Cluj‑Napoca.

Edilul a precizat că ancheta nu are legătură cu proiectul de metrou și că Primăria nu este subiectul principal al investigației, ci doar furnizor de documente.

Boc a explicat că investigația vizează un litigiu între două firme asociate și a subliniat că activitatea instituției se desfășoară în continuare normal.

Potrivit surselor oficiale, echipe de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) au intrat în Primăria Cluj‑Napoca în cursul dimineții, sigilând biroul Direcției Tehnice.

Sunt vizate persoane din conducerea direcției, inclusiv directorul Virgil Poruțiu și șefa Serviciului Achiziții, Lucia Lupea, care ar fi fost ridicați de acasă la primele ore ale dimineții.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei a declarat că „la solicitarea DNA Cluj, Primăria Cluj‑Napoca a pus la dispoziția organelor de control documentele solicitate. Activitatea primăriei se desfășoară normal și colaborăm instituțional cu organele statului, conform prevederilor legale.”

Sursele citate menționează că ancheta ar putea avea legătură cu achiziții efectuate în cadrul proiectului denumit „TR 35”, însă autoritățile nu au emis un comunicat oficial privind obiectul exact al verificărilor.

Primarul Emil Boc a explicat că ancheta este în derulare și a clarificat ce nu este vizat:

„Este o anchetă care e în derulare. Pot să vă spun că nu este nimic legat de metrou, pentru că am văzut că s‑a tot vorbit de metrou. Nu are nicio legătură cu metroul.”

Despre rolul Primăriei în acest caz, Boc a declarat:

„Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală. Sunt două scandaluri între doi asociați de la o firmă, care și‑au făcut plângeri reciproce. Noi le‑am dat documentele.”

Edilul a precizat și obiectul principal al investigației:

„Subiectul principal vizează practic o plângere între două firme care sunt asociate. Nu se blochează proiectele demarate din cauza aceasta. Continuăm fără probleme. Autoritățile statului trebuie să‑și facă datoria.”

În concluzie, primarul a subliniat că instituția nu este parte în dosar, ci doar colaborator în cadrul anchetei.

Până în prezent, DNA nu a oferit detalii suplimentare privind obiectul exact al anchetei. Primăria Cluj‑Napoca a pus la dispoziție documentele solicitate, iar activitatea angajaților nu a fost suspendată.

Următorii pași presupun posibile audieri și verificări suplimentare din partea procurorilor, precum și clarificarea disputelor dintre firmele asociate.

Orice evoluție a anchetei va fi făcută publică prin comunicatele oficiale ale DNA.