Cunoscutul dansator Emil Rengle și logodnicul său, Alejandro Fernandez, au oferit noi detalii despre planurile lor de căsătorie. Prezenți la emisiunea „Furnicuțele”, cei doi au dezvăluit că își doresc să organizeze două evenimente speciale, fiecare cu o semnificație aparte.

Prima ceremonie va avea loc în afara României, într-o țară unde căsătoria între persoane de același sex este recunoscută legal. Evenimentul va fi unul restrâns, dedicat familiei și celor apropiați.

„O nuntă ne dorim cu familia de suflet, prieteni și așa mai departe, și trebuie să o facem în afara României, unde putem să facem asta în mod legal, cu adevărat, cu acte. Dar pentru că sunt foarte mulți oameni pe care îi iubim, majoritatea aici în România – familia noastră și așa mai departe – aici o să dăm un chef mare”, a declarat Emil Rengle.

Cea de-a doua nuntă va avea loc în România, iar tradițiile nu vor fi ocolite: Dansatorul își dorește un eveniment de amploare, cu muzică, mâncare tradițională și numeroși invitați.

„Prima nuntă gay din România, știi ce zic? Fără număr, cu petrecere, cu voie bună, cu celebrarea iubirii, dar adică real, cum suntem noi”, a adăugat acesta.

Potrivit unor declarații oferite anterior, nunțile sunt programate pentru vara anului 2027. Artistul a explicat că își dorește ca partenerul său să descopere toate tradițiile din România.

„Facem nunta în 2027, în vară! Pentru că acum, dacă am vrea pentru vara următoare, nu mai avem timp. Adică, mă rog, ar fi, dar… Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… (…)Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să…”, afirma Emil Rengle pentru Libertatea.

Mai mult, dansatorul a mărturisit că vrea să fie luat de acasă în ziua evenimentului.

„Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, afirma Emil Rengle pentru Libertatea.

Alejandro Fernandez a vorbit și despre provocările care apar în orice relație de lungă durată. Acesta consideră că secretul unei povești de dragoste solide este capacitatea partenerilor de a se redescoperi și de a se îndrăgosti din nou unul de celălalt.

„We fell in love (n.r Ne-am îndrăgostit) și suntem o persoană, dar după trei ani, se schimbă, e o altă persoană și în relație cred că trebuie să fall in love over and over and over again (n.r. să te reîndrăgostești din nou și din nou și din nou)”, a dezvăluit Alejandro Fernandez.

Totodată, Emil Rengle a rememorat o întâlnire care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Artistul a povestit despre dialogul avut cu un pustnic, ale cărui cuvinte l-au marcat profund.

„Pustnicul acesta m-a dat peste cap. El mi-a zis: «Știi care este diferența dintre mine și tine? Niciuna. Tu ești la fel de sfânt pe cât sunt eu, care stau aici și mă rog toată ziua, iar eu sunt la fel de păcătos precum ești tu, cel care îți duci misiunea prin lume. Du-te și trăiește!»”, a citat Denise Rifai dintr-o declarație a artistului.