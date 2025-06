Economie Prețurile sar în aer și la asigurările RCA. Ce este foarte important de reținut







ASF a decis să nu mai prelungească plafonarea prețurilor RCA. De la 1 iulie, polițele vor fi reliberalizate. Ce urmează pentru șoferi, explică integral Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis în ședința de joi că plafonarea tarifelor pentru polițele de răspundere civilă auto (RCA) nu va mai fi prelungită după 30 iunie 2025. Informația a fost confirmată de către Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF și responsabil de acest segment de piață.

Potrivit oficialului, nu mai există riscuri sistemice care să justifice menținerea unei intervenții administrative. În concluzie, de la 1 iulie, tarifele RCA vor fi reliberalizate.

De ce nu mai este necesară plafonarea?

"Astăzi am avut în cadrul ședinței Consiliului ASF o analiză privind situația pieței de asigurări RCA, cu o referire concretă la aplicarea prevederilor hotărârii de Guvern din 2023 privind stabilitatea tarifelor de prime maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurări. Iar în urma acestei analize am concluzionat faptul că nu mai sunt înregistrate acele situații care conduceau la un dese- chilibru în piața RCA și care puteau să pună la risc atât consumatorii, cât, în anumită măsură, chiar și companiile de asigurări și alți intermedieri în asigurări și, prin urmare, decizia luată este de a nu propune o continuare a aplicării acestui mecanism", a declarat Sorin Mititelu pentru Gândul.

"Prin urmare, netransmițând o astfel de propunere către Ministerul de Finanțe, efectul este de încetare cu data de 30 iunie 2025 inclusiv a aplicării prevederilor hotărârii de Guvern menționate", a adăugat el.

Se vor scumpi polițele RCA?

La întrebarea dacă prețurile RCA vor crește din 1 iulie, Mititelu a explicat:

"Ceea ce este foarte important de reținut este că în perioada aceasta în care a fost aplicat acest mecanism de control al prețurilor, mecanismul s-a dovedit a fi unul foarte flexibil, dar, mai mult decât atât, s-a dovedit a fi și unul eficient, pentru că în final ceea ce am putut constata este că societățile de asigurări ce oferă produsul RCA și-au îmbunătățit situația financiară, performanța financiară, rezultatul tehnic la această clasă de risc...”

„... De asemenea, am văzut o creștere a gradului de cuprindere în asigurare. Am constatat de asemenea și o ușoară scădere a gradului de concentrare pe piața RCA și am văzut funcționând corespunzător mecanismul asiguratului cu risc ridicat. Ei bine, toate acestea ne îndreptățesc să afirmăm că în acestă perioadă, în acest moment, piața RCA este o piață stabilă ce operează în parametrii financiari corespunzători."

Vor fi creșteri mari de prețuri?

„În privința tarifului sau mai bine spus a primelor RCA, fiind vorba de trecerea de la un regim în care sistemul de tarifare a avut anumite limitări, se va realiza o actualizare... Sunt alte companii, șase dintre ele, care au finalizat această calculație acum aproape doi ani de zile, practic ultima actualizare a fost în noiembrie 2022. E normal să existe o actualizare, dar întrucât operăm deja în parametri normali... influențele pe care le putem aștepta asupra tarifului sunt influențe date de o creștere obiectivă a severității, adică a valorii medii a daunelor, în parte explicate și prin inflație”.

„Putem aștepta o ușoară creștere a costurilor de achiziție... dar alte elemente care să conducă la modificări semnificative nu ar exista”, a mai spus Mititelu.

Fiecare companie va decide cum ajustează tarifele

Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, susține că prețurile vor diferi de la o firmă la alta. Practic, românii trebuie să se așteaptă că noile asigurări să coste mult mai mult decât în prezent.

„Nu cred că ne vom mai afla în situația din anii anteriori, când erau costuri nenecesare, costuri la un nivel care în mod normal nu trebuiau să fie. Așadar, ceea ce este de așteptat este o evoluție diferențiată de la societate la societate a acestor tarife. Diferențe vor fi și pe segmente și categorii de vehicule, dar nivelul de amplitudine va fi unul redus."

Ce urmează pentru consumatori?

„Este de menționat care este estimarea de ansamblu a întregului portofoliu și acela are o valoare... sunt segmente la care vor fi creșteri modice, la altele chiar și scăderi... fiecare societate va decide în final care va fi nivelul de ajustare, în sus sau în jos. Însă în contextul în care vedem această normalizare din perspectiva performanțelor financiare, a conduitei, nu avem de ce să așteptăm la salturi spectaculoase”

„Nu va fi nicio situație pre-precum cea pe care am avut în piața aceasta cu patru sau cinci ani. Ne aflăm în situația în care piața aceasta este stabilizată, putem spune că are un nivel de normalizare corespunzător”, a conchis vicepreședintele ASF.