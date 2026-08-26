Prețul petrolului a scăzut cu 2% după reluarea discuțiilor Iran-Oman

Prețurile petrolului au scăzut miercuri cu aproximativ 2%, după ce Iranul a anunțat reluarea discuțiilor cu Omanul privind administrarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie, potrivit agenției Reuters.

Piețele au reacționat la perspectiva redeschiderii treptate a acestei căi navigabile strategice, prin care trecea, înainte de declanșarea conflictului din februarie, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Evoluția este importantă deoarece reluarea navigației ar putea reduce riscurile privind aprovizionarea globală cu energie.

La începutul tranzacțiilor de miercuri, contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 1,78 dolari, echivalentul unei scăderi de 2%, până la 86,80 dolari pe baril.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 1,49 dolari, sau 1,8%, până la 80,87 dolari pe baril.

Ambele cotații pierduseră deja peste 3% în ședința precedentă, ceea ce arată cât de puternic urmăresc investitorii evoluția negocierilor privind Strâmtoarea Ormuz.

Mitsuru Muraishi, analist la Fujitomi Securities, a explicat pentru Reuters că piața reacționează în continuare la informațiile privind navigația prin strâmtoare.

„Piața continuă să reacționeze la evoluțiile privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz, iar speranțele privind progrese în discuțiile dintre Iran și Oman au declanșat vânzări”, a declarat analistul.

Totuși, acesta a precizat că incertitudinea privind evoluția situației îi determină pe unii investitori să cumpere la prețuri mai mici, ceea ce limitează, cel puțin deocamdată, amploarea scăderilor.

Iranul a anunțat că a reluat discuțiile cu Omanul privind gestionarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul presiunilor economice crescute exercitate de Statele Unite.

Negocierile dintre cele două țări au avut loc în ultimele săptămâni, cu întreruperi, și vizează controlul și organizarea circulației maritime prin această zonă strategică.

Marți, Iranul și Omanul au anunțat că au discutat despre crearea unui „coridor temporar comun de navigație” prin strâmtoare și au convenit să înceapă operațiuni de deminare.

Cele două state urmăresc astfel crearea unor condiții care să permită reluarea mai sigură a traficului maritim, după ce cea mai mare parte a transporturilor a fost afectată de conflictul început în februarie.

Reuters relatează că Statele Unite au început, între timp, să trimită din nou personal către unele misiuni diplomatice din Orientul Mijlociu care fuseseră evacuate sau își reduseseră activitatea pe fondul tensiunilor cu Iranul.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, decizia sugerează că Washingtonul consideră mai redus, în acest moment, riscul unei escaladări imediate a conflictului. Unele ambasade vor continua însă să funcționeze sub capacitatea normală.

În același timp, administrația americană a extins luni sancțiunile împotriva Iranului, într-o nouă încercare de a crește presiunea economică asupra Teheranului. Washingtonul a avertizat că statele care continuă relațiile comerciale cu Iranul ar putea fi vizate de măsuri punitive, fără a aplica însă imediat toate sancțiunile anunțate.

Situația din zonă rămâne tensionată. Marți, un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat și a rămas imobilizat la aproximativ 9 mile marine, adică 17 kilometri, nord-est de localitatea Ash Shishah din Oman.

Informația a fost transmisă de United Kingdom Maritime Trade Operations, organismul britanic care monitorizează securitatea transportului maritim în regiune.

Incidentul subliniază riscurile care continuă să afecteze navigația în apropierea Strâmtorii Ormuz, chiar dacă Iranul și Omanul discută despre deschiderea unui coridor temporar.

Presiunea asupra cotațiilor petrolului a fost amplificată și de datele preliminare privind stocurile din Statele Unite.

American Petroleum Institute a raportat, potrivit unor surse din piață, o creștere de aproximativ 4,2 milioane de barili a rezervelor de țiței în săptămâna încheiată pe 21 august.

Analiștii consultați de Reuters estimaseră, în medie, o creștere mult mai mică, de aproximativ 600.000 de barili.

Investitorii așteaptă acum datele oficiale ale Energy Information Administration, instituția de statistică din cadrul Departamentului Energiei al SUA. Aceste cifre ar putea influența evoluția petrolului în următoarele ore.

Scăderea de miercuri arată cât de sensibilă rămâne piața petrolului la evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz. O redeschidere a rutei maritime ar putea reduce temerile legate de întreruperea aprovizionării, însă incidentele de securitate și tensiunile politice mențin un nivel ridicat de incertitudine.

În perioada următoare, investitorii vor urmări atât rezultatul discuțiilor dintre Iran și Oman, cât și datele privind stocurile de petrol din Statele Unite și evoluția sancțiunilor americane.