Politica

Prețurile la motorină s-au scumpit nou. Bogdan Ivan cere verificări pentru o posibilă speculă

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Prețurile la motorină s-au scumpit nou. Bogdan Ivan cere verificări pentru o posibilă speculăBogdan Ivan. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a criticat duminică noile creșteri ale prețului motorinei, după ce litrul a ajuns din nou la 10,20–10,40 lei. Social-democratul susține că reducerea cu 20% a accizei ar fi trebuit să scadă prețul cu aproximativ 70 de bani pe litru și cere controale ale Consiliului Concurenței, ANPC și ANAF.

Bogdan Ivan: Reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina cu 70 de bani pe litru

Bogdan Ivan a reacționat după ce prețurile motorinei au crescut din nou, deși acciza fusese redusă cu 20%.

Fostul ministru al Energiei susține că măsura ar fi trebuit să ducă la o ieftinire cu aproximativ 70 de bani pe litru, însă o parte importantă din efectul reducerii a fost anulată de majorările operate de companiile petroliere.

„Este inadmisibil! Reducerea accizei cu 20% trebuia să ieftinească motorina cu 70 de bani pe litru, însă preţurile la pompă au sărit din nou peste 10,20 - 10,40 lei. Mai bine de jumătate din ajutorul oferit de stat, prin legea iniţiată de mine şi de PSD, a fost înghiţit instant de majorările companiilor petroliere, deşi barilul de petrol a scăzut la 80 de dolari”, spune Bogdan Ivan pe Facebook.

Bogdan Ivan spune că motorina ar fi depășit 11 lei fără reducerea accizei

Fostul ministru al Energiei afirmă că, în lipsa reducerii aplicate accizei, șoferii ar fi ajuns să plătească în prezent peste 11 lei pentru un litru de motorină.

În acest context, Bogdan Ivan cere intervenția autorităților și verificări în piața carburanților.

„Solicit premierului demis şi ministrului interimar al Energiei să intervină de urgenţă! Trimiteţi pe teren Consiliul Concurenţei, ANPC şi ANAF pentru controale severe”, cere Bogdan Ivan.

Pompă carburanți

Pompă carburanți. Sursa foto: Freepik

Cere verificări pentru a vedea dacă există speculă

Bogdan Ivan spune că autoritățile trebuie să verifice dacă pe piața carburanților există practici speculative.

El susține că efectul reducerii accizei trebuie să se regăsească în prețurile achitate de consumatori și nu în profiturile companiilor petroliere.

Fostul ministru cere astfel ca instituțiile de control să verifice modul în care au evoluat prețurile după reducerea accizei.

Ilie Bolojan a vorbit despre efectul scumpirii carburanților

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit anterior despre creșterea prețurilor la motorină și despre limitele intervenției statului în acest domeniu.

El a afirmat că există factori pe care autoritățile nu îi pot controla, iar scumpirea combustibililor are efect și asupra inflației.

Discuțiile privind prețurile la pompă apar astfel în contextul în care motorina a revenit la valori de peste 10 lei pe litru, în ciuda reducerii accizei.

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